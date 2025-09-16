נתניהו על נאום ספרטה: "זו הייתה אי הבנה, השווקים יודעים שהכלכלה חזקה"

רה"מ ניסה להרגיע את הבהלה בעקבות הכרזתו שלפיה ישראל נמצאת במצב של בידוד ועליה להסתגל לכלכלה בעלת סממנים אוטרקיים: "ייתכנו הגבלות רק בתעשיות הביטחוניות" • בנוסף אמר כי הנשיא טראמפ הזמין אותו לפגישה בבית הלבן בעוד שבועיים

ראש הממשלה בנימין נתניהו קיים הערב (שלישי) "מסיבת עיתונאים כלכלית", לאחר הנאום אתמול שעורר בהלה שבו הודה כי ישראל נמצאת בבידוד וכי עליה להסתגל למצב של כלכלה סגורה. "עלתה אי הבנה שכביכול טלטלה את הבורסה", אמר נתניהו. "השווקים מבינים את העוצמה של כלכלת ישראל, את הכדאיות שבהשקעה בישראל, וזה חשוב לעתיד שלנו ולביטחון שלנו".

"כלכלת ישראל מדהימה את העולם כולו בשנתיים האחרונות", הוסיף. "אני לא מזלזל בניסיונות להגביל אותנו מבחינה כלכלית", הסביר, "אבל העולם רוצה את המוצרים הישראליים. בעולם של סייבר, בינה מלאכותית ובכל התחומים - ישראל היא גורם מוביל וכלכלת השוק תעבוד כאן כמו שעבדה עד עכשיו".

לדברי ראש הממשלה, התחום שבו יכולות לחול הגבלות, שאינן כלכליות אלא פוליטיות, הוא התעשיות הביטחוניות. "אם יש לקח אחד שהפקנו במלחמה הזאת שאנחנו רוצים להיות במצב שלא מגבילים אותנו. שישראל מגינה על עצמה בכוחות עצמה ובנשק של עצמה. אנחנו רוצים להגיע לעצמאות ביטחונית", הסביר.

בשלב השאלות של מסיבת העיתונאים אמר נתניהו כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הזמין אותו לפגישה בבית הלבן בעוד שבועיים.

בכנס החשב הכללי של משרד האוצר שנערך אתמול אמר נתניהו כי "ישראל נכנסת לסוג של בידוד", והציג תחזית קודרת במיוחד לעתיד הכלכלי של ישראל: "אנחנו נצטרך יותר ויותר להסתגל לכלכלה בדברים מסוימים שיש לה סממנים אוטרקיים. אנחנו יכולים למצוא את עצמנו במצב שבו נהיה חסומים בהיבט התעשייתי ולא רק במחקר ופיתוח. אלא גם בייצור ממש. קודם כל נצטרך לפתח את היכולות שלנו להתמודד עם עצמנו".

לדברי נתניהו אמש: "אנחנו בתקופה ששני דברים שהיו מתחת לפני השטח - פרצו לתודעה אחרי המלחמה: השפעה שלילית ביותר על מדיניות החוץ באירופה, כתוצאה מהגירה בלתי מוגבלת של מיעוטים משמעותיים ומאוד לוחמניים. הדבר הזה מכופף את הממשלות. זה לא קשור רק לעזה, מוקד שלהם זה ביטול הציונות ואג׳נדה אסלאמית קיצונית".

"אני מדבר עם המנהיגים באירופה, זה משפיע עליהם מאוד וחלקם גם מודים בזה בשיחות סגורות. זה יוצר סנקציות על ישראל. זה משנה את המצב הבינלאומי של ישראל. הדבר השני: מדינות אויב, ביניהן קטר, השקיעו השקעות עתק להשפיע על השיח העולמי דרך רשתות חברתיות. זה מכניס אותנו לסוג של בידוד", הצהיר ראש הממשלה.

נאומו המטלטל של נתניהו עורר סערה בזירה הפוליטית, ולא מעט דאגות גם בקרב כלכלנים. בתוכנית "הבוקר הזה" בכאן רשת ב פרסמנו הבוקר כי גורמים בסביבת ראש הממשלה טענו כי נתניהו לא התכוון להשתמש בביטוי "משק אוטרקי" בנאומו, וכי מדובר ב"פליטת פה". שר כלכלי בממשלה מתח ביקורת: "האמירה הזו גרמה נזק". הסערה שעוררה דבריו גרמה ללשכתו של ראש הממשלה להוציא הודעת הבהרה בנושא כעבור כמה שעות.