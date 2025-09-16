"ישר!" אבל מסובך: 4 הערות על המפלגה החדשה של איזנקוט

"ישר!" אבל מסובך: 4 הערות על המפלגה החדשה של איזנקוט
התזמון התמוה, הלקח שלמד מחבריו לאופוזיציה ורשימת המייסדים שקורצת הרבה יותר שמאלה מימינה: מהי הבשורה שמביא איתו הרמטכ"ל לשעבר עם מפלגתו החדשה?
מחבר מיכאל שמש
Getting your Trinity Audio player ready...
גדי איזנקוט
גדי איזנקוט צילום: אוליבייה פיטוסי, פלאש 90

הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט הכריז היום (שלישי) על הקמת מפלגה חדשה בשם "ישר!". נראה שאיזנקוט למד מבנט, לפיד, גנץ וליברמן שאם אין לך מפלגה משלך אתה עלול להיות נתון לחסדי "דמוקרטיזציה" ופריימריז מכורים מראש של מפלגות אחרות, ולכן החליט על המהלך.

מי שבנו על דמוקרטיה אמיתית במפלגה של איזנקוט עלולים להתאכזב, שהרי מי שמקים מפלגה דמוקרטית אמיתית לא יקרא למפלגתו על שמו - "ישר! עם איזנקוט". אולם, חובת ההוכחה עליו והלוואי שיקיים את ההבטחה.

מדובר בבשורה לא טובה עבור בנט, שכן רשימת המייסדים והחברים במפלגה החדשה דומים יותר למפלגתו של לפיד מאשר לזו שלו. כך למשל יואב הורוביץ, איש עסקים שעבד בעבר בלשכת נתניהו והפגין נגד הרפורמה המשפטית, ומנו טרכטנברג וטל רוסו - שניהם אנשי מפלגת העבודה. היחיד ברשימה שבולט בהשתייכותו לימין הפוליטי הוא חבר הכנסת לשעבר מתן כהנא.

לגבי התזמון - מדובר בבחירה תמוהה של איזנקוט, שהשיק מפלגה חדשה בעיצומה של המלחמה וביום שבו פושטים כוחות צה"ל על עזה.

עוד בנושא

השר רון דרמר, הרמטכ

הרמטכ"ל לדרמר בדיון: למה אתה פה במקום להביא עסקה?

אלי כהן

השר כהן: במדינות ערב מברכים על התקיפה בחדרים סגורים

תגיות |
בחירת העורכת
  • רוברט רדפורד בפסטיבל הסרטים הבין-לאומי במרקש, 2019
    אבל בהוליווד: השחקן האמריקני רוברט רדפורד מת בגיל 89
  • מיכאל אלוני ומורן רוזנבלט, מתוך "שחר אדום"
    לצד החרמות: ענקית התוכן HBO רכשה סדרה ישראלית על 7.10
  • הבלתי מאוזנים
    דנה ויובל מסבירים למה עירית לינור מסמלת את הסיכוי לפיוס
  • עטיפת האלבום "הגרייטפול דד"
    מסע ארוך ומשונה: 60 ללהקה שהגדירה את הרוח של הסיקסטיז
  • תא"ל יובל, ראש להק כוח אדם בחיל האוויר
    ההישגים, הכשלים והכעס הפוליטי: הטייס הבכיר שפותח הכל

אולי יעניין אותך