התזמון התמוה, הלקח שלמד מחבריו לאופוזיציה ורשימת המייסדים שקורצת הרבה יותר שמאלה מימינה: מהי הבשורה שמביא איתו הרמטכ"ל לשעבר עם מפלגתו החדשה?

"ישר!" אבל מסובך: 4 הערות על המפלגה החדשה של איזנקוט

הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט הכריז היום (שלישי) על הקמת מפלגה חדשה בשם "ישר!". נראה שאיזנקוט למד מבנט, לפיד, גנץ וליברמן שאם אין לך מפלגה משלך אתה עלול להיות נתון לחסדי "דמוקרטיזציה" ופריימריז מכורים מראש של מפלגות אחרות, ולכן החליט על המהלך.

מי שבנו על דמוקרטיה אמיתית במפלגה של איזנקוט עלולים להתאכזב, שהרי מי שמקים מפלגה דמוקרטית אמיתית לא יקרא למפלגתו על שמו - "ישר! עם איזנקוט". אולם, חובת ההוכחה עליו והלוואי שיקיים את ההבטחה.

מדובר בבשורה לא טובה עבור בנט, שכן רשימת המייסדים והחברים במפלגה החדשה דומים יותר למפלגתו של לפיד מאשר לזו שלו. כך למשל יואב הורוביץ, איש עסקים שעבד בעבר בלשכת נתניהו והפגין נגד הרפורמה המשפטית, ומנו טרכטנברג וטל רוסו - שניהם אנשי מפלגת העבודה. היחיד ברשימה שבולט בהשתייכותו לימין הפוליטי הוא חבר הכנסת לשעבר מתן כהנא.

לגבי התזמון - מדובר בבחירה תמוהה של איזנקוט, שהשיק מפלגה חדשה בעיצומה של המלחמה וביום שבו פושטים כוחות צה"ל על עזה.