תוך הרחבת סמכויות ביטחוניות מיוחדות לממשלה: השרים ידונו בהארכת מצב החירום למשך שנה נוספת

הצעת ההחלטה תמליץ לכנסת להצביע על הארכת מצב החירום, מה שיעניק לממשלה סמכויות ביטחוניות חריגות ואף ירחיב את אלו הקיימות
ישיבת הממשלה 28.5.23
ישיבת הממשלה 28.5.23 צילום: יונתן זינדל, פלאש 90

שרי הממשלה ידונו ביום ראשון בהצעת החלטה שתמליץ לכנסת להכריז על הארכת מצב החירום למשך שנה נוספת. ההכרזה תעניק לממשלה סמכויות ביטחוניות מיוחדות עקב הימשכות המלחמה, ואף תרחיב את הסמכויות שמוענקות לה מתוקף מצב החירום הקיים.

ישראל נמצאת במלחמה בעזה קרוב לשנתיים. כעת, על רקע החשש לפגיעה בחטופים, החל צה"ל במבצע "מרכבות גדעון ב", במסגרתו ישתלטו כוחות הביטחון על שטחי העיר עזה. שתי אוגדות מתמרנות כרגע בעיר, ואוגדה שלישית צפויה להצטרף ללחימה בימים הקרובים. 

על פי ההערכות, בעיר עזה נמצאים כ-2,000 מחבלים שמהווים את הגרעין הקשה של חמאס. בצה"ל מבהירים כי המבצע יבוצע בצורה מדורגת, תוך שמירה על ביטחון הכוחות על חשבון מהירות הביצוע בשטח. גורם צבאי מסר לכאן חדשות כי בצה"ל מעמיקים את הפגיעה בחמאס לטובת "מיטוט שלטונו ויצירת תנאים להשבת החטופים".

