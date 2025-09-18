רונן בר הציג עמדה מרוככת באשר למינויו של זיני - הכיוון לאישור מינויו נותר חיובי

בניגוד לעמדת ארבעה ראשי שב"כ לשעבר: בר התייחס לערכיות של דוד זיני במהלך עדותו מול וועדת גרוניס. הוועדה עדיין נוטה לאשר את מינוי זיני לראשות השב"כ

ראש שב"כ לשעבר רונן בר הציג עמדה "מרוככת" ביחס למינוי אלוף במיל' דוד זיני לראש הארגון, במהלך עדותו מול ועדת גרוניס, שבוחנת את מועמדותו של זיני. בר אף התייחס לערכיותו של זיני במסגרת העדות. כך פורסם לראשונה הערב (חמישי) בכאן חדשות.

עוד נודע לכאן חדשות כי זיני עצמו הכחיש בפנייתו לוועדה את האמירות שיוחסו לו, עליהן הוא צפוי להישאל בהרחבה בדיון ההמשך של הוועדה שיתקיים ביום ראשון.

על אף המכתבים החריפים של ראשי שב״כ לשעבר וההתנגדויות הנוספות שנשלחו לוועדה, הכיוון המרכזי של הוועדה בשלב זה הוא אישור המועמדות של דוד זיני לראשות שב״כ.

דבריו של רונן בר מגיעים לאחר שארבעה ראשי שב"כ לשעבר - נדב ארגמן, יורם כהן, עמי אילון וכרמי גילון - הגישו התנגדויות למינוי זיני לוועדת גרוניס. כהן טען במכתבו לוועדה כי ישנה אפשרות ממשית שזיני יופעל על ידי נתניהו שלא בהתאם לחוק. "בהינתן רגישות התפקיד והיקף סמכויותיו, קיים חשש כי המועמד יופעל על ידי מי שמינה אותו, ויעשה שימוש בסמכויותיו באופן שאינו עומד באמות מידה מקצועיות, ואף ייתכן שלא בהתאם לחוק", כתב.

עוד ציין כהן במכתב סיפור שסיפר לו ראש שב"כ לשעבר נדב ארגמן אחרי הפריצה האיראנית לטלפון של בני גנץ. לדבריו, באחד מסבבי הבחירות לאחר פרסום המדגם, נתניהו ביקש מארגמן להצהיר שגנץ "סחיט" ולא יכול לכהן כראש ממשלה. "ניתן רק לשער מה היו מניעיו של ראש הממשלה בבואו לדרוש דרישה זאת מראש השירות ארגמן, כאשר כאמור מדובר למעשה בהכפשה חסרת ביסוס עובדתי נגד יריב פוליטי".