בצל הפיגוע והפגיעה בכוח צה"ל בעזה: הקבינט מתכנס

הקבינט מתכנס לעדכונים על המבצע בעזה. במקביל, ארצות הברית מנסה להגביר הילוך בניסיון לחדש את המגעים לעסקה

הקבינט המדיני ביטחוני מתכנס הערב (חמישי) לעדכונים על המבצע בעזה. הדיון מתקיים בצל הפיגוע במעבר אלנבי והפגיעה בכוח צה"ל ברפיח.

ארצות הברית מנסה להגביר לחץ כדי לחדש את המגעים לשחרור חטופים. גורמים ישראלים: הפעילות הצבאית ועצרת האו"ם – לחץ נוסף לחידוש השיחות

במקביל, ארצות הברית מנסה להגביר הילוך בניסיון לחדש את המגעים לשחרור חטופים. על פי גורמים ישראלים גם עצרת האו"ם בשבוע הבא וגם הפעילות הצבאית בעזה, מהווים לחץ נוסף לחידוש השיחות.

גורם ביטחוני אמר לכאן חדשות כי צה"ל סומך על הצבא הירדני שיעשה את הבדיקות הנדרשות. אולם, אחרי הפיגוע במעבר אלנבי שבו נרצחו היום שני ישראלים, ייתכן שיהיה צורך לשנות את תהליכי התיאום בין הצבאות.

בעקבות הפיגוע עצרה ישראל עד להודעה חדשה את הכנסת הסיוע ההומניטרי מירדן לעזה, ודורשת מהצבא הירדני לבצע תחקיר מקיף על המחבל, הרקע שלו ותהליך האבחון שנעשה לו לפני שהוצב כנהג מטעם הצבא וכן לבדוק את מנגנוני וסידורי האבטחה בצדו הירדני של המעבר. גורם ישראלי אמר לכאן חדשות כי הירדנים משתפים פעולה עם החקירה הישראלית".