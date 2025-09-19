גורמי ביטחון ירדנים למקביליהם הישראלים: מתנערים מהמחבל, זה אירוע נקודתי

גורם צבאי ירדני אמר לגורם ביטחוני ישראלי כי המחבל שרצח אתמול שני ישראלים "פגע באינטרסים של ירדן". הממלכה רוצה לחדש את העברת הסיוע לעזה, אך ישראל לא תאפשר זאת עד השלמת התחקיר ושינוי נהלי הבידוק

מעבר לגינוי הרשמי שהעבירה ירדן על הפיגוע במעבר אלנבי, גורמי ביטחון ירדנים העבירו למקביליהם בישראל מסר שלפיו הם מצרים על הפיגוע ואומרים כי מדובר ב"אירוע נקודתי" וכי הם מתנערים מהמחבל ומודים שלא היו אמורים להעסיקו - כך פורסם הערב (שישי) במהדורת כאן חדשות. "הוא פגע באינטרסים של ירדן", אמר גורם צבאי ירדני לגורם ביטחוני ישראלי.

גורמים בירדן העבירו למקביליהם בישראל מסר שלפיו הם מצרים על הפיגוע במעבר אלנבי, שאותו הגדירו "אירוע נקודתי". בממלכה רוצים לחדש את העברת הסיוע לעזה, אך ישראל מתנה זאת בתחקיר ובשינוי נהלי הבידוק. הפרסום של @ItayBlumental #מהדורתכאןחדשות עם @MoavVardi pic.twitter.com/E8samkBGyQ — כאן חדשות (@kann_news) September 19, 2025

כבר אתמול העבירה ישראל לירדן מסר תקיף ובו דרישה חד משמעית שהצבא הירדני יבצע בדיקה מקיפה של תהליך הבידוק במעבר ובעיקר סביב תהליכי האבון שנעשו לנהגי המשאיות ובכללם למחבל, שהועסק ישירות על ידי צבא ירדן להעברת סיוע הומניטרי לעזה.

בפיגוע במעבר אלנבי נרצחו סא"ל במיל' יצחק הרוש וסמל אורן הרשקו. הבוקר ביקר הרמטכ"ל אייל זמיר במקום.

הממלכה ההאשמית רואה חשיבות בחידוש הכנסת הסיוע לרצועת עזה משטחה בהקדם האפשרי, אולם עד שיוצג התחקיר שביצעו ועד שיגובשו תהליכי בידוק חדשים במעבר לא תאפשר ישראל לירדן לחדש את העברת המשאיות.

מעבר אלנבי צפוי להישאר סגור בשלב הזה להעברת סחורות, אך במערכת הביטחון כבר נערכים לפתוח את מעבר הולכי הרגל והנוסעים כבר ביום ראשון הקרוב.