טראמפ: "בין 32 ל-38 חטופים מתים", בישראל מבהירים: "20 בחיים"

נשיא ארצות הברית השיב לשאלות כתבים בבית הלבן, וטען: "אולי פחות מ-20 חטופים נותרו חיים". בישראל התייחסו והבהירו כי אין שינוי בנתונים הידועים: "כל מספר אחר שנזרק לחלל האוויר, גם אם על ידי נשיא ארה"ב, הוא שגוי ומטעה"

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר הלילה (שבת) כי "ישנם בין 32 ל-38 חטופים מתים". הנשיא המשיך: "זה מצב נבזי". את הדברים אמר לכתבים בבית הלבן. עם זאת, בהמשך סתר את דבריו כשאמר כי ישנם "20 חטופים חיים או אולי קצת פחות". בישראל התייחסו לדברים, והבהירו כי אין שינוי בנתונים הידועים וכי 20 חטופים עדיין בחיים. "כל מספר אחר שנזרק לחלל האוויר, גם הוא נזרק על ידי נשיא ארה"ב, הוא שגוי ומטעה", מסר גורם המעורה בפרטים.

טראמפ הוסיף כי "אי אפשר לדעת כיצד יתפתחו הדברים", וסיפר כי משפחות חטופים ביקשו ממנו להחזיר את גופות יקיריהם. לדבריו, "אסור לשכוח את 7 באוקטובר, זה היה אחד האירועים הנוראיים. תינוקות נרצחו. אני לא אשכח לעולם".

גורם המעורה בשיחות המשא ומתן לעסקה לשחרור חטופים אמר אמש כי האחריות לחידושו רובצת על ישראל. "היא סגרה את הדלת על המתווה האחרון באמצעות התקיפה בדוחה, ולכן עליה מוטלת האחריות להניח מתווה חדש על השולחן".

"אחד הדברים שהכי מסכן את החטופים זה סטגנציה. כשאין אופק ואין מתווה לדון בו הסיכון לחייהם גובר", הוסיף הגורם. בתוך כך, ארה"ב ממשיכה לפעול בניסיון לחדש את שיחות המשא ומתן, אך גורמים המעורים במגעים הזהירו מפני הקיפאון שנוצר.

הבעיה המרכזית, לראייתם, היא כי כרגע לא קיים ערוץ תיווך אפקטיבי. קטר לא שבה למסלול השיחות מאז התקיפה, ומצרים לא פועלת די בנושא. כפי שפורסם בכאן חדשות, ישראל העבירה באמצעות האמריקנים מסר שלפיו למרות התמרון בעזה היא מוכנה עדיין להסכם. אולם, עד עתה לא חלה התקדמות כלשהי בנוגע לתיווך בין הצדדים.