מזכ"ל האו"ם במסר לקהילה הבין-לאומית: "אל תירתעו מישראל"

אנטוניו גוטרש התראיין לסוכנות הידיעות AFP ואמר כי למדינות העולם אסור להירתע "מאיומים בעניין הסיפוח". על התקיפה בעיר עזה אמר: "הרמה הקשה ביותר של מוות והרס שראיתי מאז מוניתי למזכ"ל"

מזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטרש אמר בריאיון שפורסם הלילה (שבת) בסוכנות הידיעות AFP כי הקהילה הבין-לאומית אינה צריכה "להירתע" מישראל, שמנהלת לדבריו "מלחמה הרסנית ברצועת עזה", וגם "מקדמת סיפוח זוחל" של השטחים.

גוטרש ציין כי גם אם מדינות יפעלו להכרה במדינה פלסטינית, "איומי ישראל" בעניין הסיפוח ביהודה ושומרון לא צריכים להרתיע את העולם: "בין אם נעשה זאת ובין אם לא, הצעדים שלהם יימשכו, לפחות יש סיכוי ללחוץ עליהם לעצור".

עוד מתח מזכ"ל האו"ם ביקורת חריפה על המתקפה הישראלית בעיר עזה אותה הגדיר "הרמה הקשה ביותר של מוות והרס שראיתי מאז מוניתי למזכ"ל, אולי בחיי".

גוטרש תיאר מציאות של רעב, קריסת מערכת הבריאות ומאות אלפי עקורים החיים ללא מחסה ראוי. עם זאת, הדגיש כי אין בסמכותו לקבוע אם מדובר ב"פשעים של רצח עם". "הבעיה היא לא במילה, אלא במציאות על הקרקע", אמר.