"מתכוננים למכות כואבות מישראל": החשש ברשות הפלסטינית אחרי גל ההכרות

"מצפים למכות כואבות מישראל": חשש ברש"פ אחרי גל ההכרות
לצד הברכות על ההכרה הבינלאומית במדינה פלסטינית בצעד שכונה על ידי אבו מאזן "אמיץ והכרחי", הרשות הפלסטינית עברה להתנהל בכוננות ספיגה מפני המהלכים שנתניהו מתכנן כתגובה • וגם: ההיערכות הישראלית להסלמה משמעותית ביהודה ושומרון
מחבר אליאור לוי
ברשות הפלסטינית מברכים על ההחלטה של קנדה, בריטניה ואוסטרליה במדינה הפלסטינית להכיר במדינה פלסטינית, אך חוששים מתגובת הנגד הישראלית. כך פורסם הערב (ראשון) במהדורת כאן חדשות.

בעוד יו"ר הרשות מחמוד עבאס (אבו מאזן) בירך על הצעד שכינה "אמיץ, חשוב והכרחי", הרשות הפלסטינית עברה להתנהל בכוננות ספיגה. בחדריה הסגורים של הרשות ניכרת מתיחות בקרב ההנגה ברמאללה, וחשש מפני צעדי הנגד של ישראל בעקבות גל ההכרה הבינלאומי במדינה פלסטינית. 

ברשות מבינים שמכות קשות הולכות להגיע, והחשש הרווח בקרב גורמים ברשות היא שההכרה ותגובת הנגד תוביל לתגובת שרשרת של ישראל ושל הרש"פ אחת כנגד השנייה. 

כוננות שיא ביהודה ושומרון

במקביל, במערכת הביטחון נערכים בכוננות שיא ביהודה ושומרון לקראת נאום אבו מאזן מחר בעצרת האו"ם, הכולל הכרה במדינה פלסטינית מצד מספר מדינות, והערכות לתגובה ישראלית כולל קריאה של שרים להחלת ריבונות ישראלית ביהודה ושומרון.

בצה"ל נערכים לכך שהנאום מחר, עלול להוביל להסלמה חדה ברחבי יהודה ושומרון. מגוון התרחישים: החל מהפרות סדר ועימותים אלימים, פיגועים של מחבלים בודדים, ועד חוליות שינסו להוציא אל הפועל פיגועים משמעותיים.

צה"ל הקפיץ בסוף השבוע שש פלוגות נוספות לפיקוד המרכז, כך שיותר מ-22 גדודים פועלים כרגע ביהודה ושומרון ובגבול ירדן בתגבור צירים, הגנה על היישובים הישראליים וסמוך לגדר קו התפר. בשבועות האחרונים נעשו תרגילים לקראת ועידת האו"ם וחגי תשרי.

ההבנה היא שרצף האירועים - נאומים באו"ם, המלחמה בעזה, והתגובה הפלסטינית והישראלית, עלולים לערער את השטח. בפיקוד המרכז פועלים להשאיר את עזה כמוקד לחימה ראשי, ויחד עם זאת, נערכים להסלמה חדה.

