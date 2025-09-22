אבו מאזן בנאום וידאו באו"ם: "רוצים מדינה אחת עם חוק אחד"

יו"ר הרשות הפלסטינית התייחס לגל ההכרזות על הכרה במדינה פלסטינית, וקרא לחמאס למסור את נשקו: "לא יהיה לו חלק בממשלה, רוצים שהרשות תחזיק בנשק". בפנייה לישראל קרא לחזור לשולחן המו"מ: "תנו לעמים שלנו לחיות בשלום ובשכנות טובה"

יו"ר הרשות הפלסטינית מחמוד עבאס נאם הערב (שני) בוועידת פתרון שתי המדינות באו"ם והתייחס לגל ההכרזות על מדינה פלסטינית - דקות אחרי ההכרזה של צרפת.

"בשם מדינת פלסטין אני מודה מעומק ליבי על אימוץ הצהרת ניו יורק ועל התמיכה בה", אמר אבו מאזן, והמשיך: "ההצהרה הדגישה שהמלחמה נגד עמנו צריכה להפסק מיד ולכן אנו קוראים להפסקת אש קבועה, לאפשר סיוע הומניטרי, להבטיח את שחרור כל החטופים והאסירים ולהתחיל באופן מידי בשיקום עזה והגדה".

לדבריו של יו"ר הרשות, "לחמאס לא יהיה חלק בממשלה. חמאס ושותפיו צריכים למסור את נשקם לידי הרשות. אנו רוצים מדינה אחת עם חוק אחד ועם רשות אחת שמחזיקה בנשק. קורא גם להפסקת אלימות המתנחלים ולמדיניות הכיבוש שמבודדת את ירושלים ואת הנרטיב הישראלי על 'ישראל הגדולה'".

עוד עבאס הבטיח שהרשות ממשיכה לפעול לרפורמה של ממשלתה ושל מערכת המשפט, ואומר שהרפורמה תושלם בתוך כשנתיים. בנוסף, הדגיש את המחויבות לארגן בחירות כלליות אחרי סיום המלחמה.

בנוסף אבו מאזן הפציר בישראל לשוב לשולחן המשא ומתן ולהביא לסיום המלחמה. "אני פונה לעם בישראל. עתידנו ועתידכם תלוי בזה. תנו לעמים שלנו לחיות בשלום ובשכנות טובה".

מקרון הכריז על הכרה במדינה פלסטינית: "עלינו לסלול את הדרך לשלום"

כאמור, דקות לפני נאומו של אבו מאזן נשיא צרפת הכריז על הכרה במדינה פלסטינית: "הפתרון להפסקת מעגל האלימות תלוי בהכרה בלגיטימיות של האחר, בכבוד של האחר", אמר מקרון. "עלינו להכיר בכך שהגיע הזמן, כי הגרוע מכל עוד עלול לקרות: המשך ההרג, גירוש פלסטינים, סיפוח, או הרג החטופים. לכן עלינו לסלול כאן היום את הדרך לשלום", המשיך.

לדבריו של נשיא צרפת, "יש לנו סיבה לחשוש שישראל תסכן את הסכמי אברהם והסכמי קמפ דיויד. עלינו להבטיח את פתרון שתי המדינות שבו ישראל ופלסטין חיות זו לצד זו בשלום וביטחון. ההכרזה שלנו - מכה לחמאס ולכל מי שרוצה בהרס ישראל".

נשיא צרפת המשיך: "יש לשחרר את החטופים ולסיים את הפעילות הצבאית בעזה. אני מודה למדינות המתווכות ואני מבקש מישראל לא לפעול לחבל במאמצים האלה". עוד אמר כי "על מדינת פלסטין יהיה לתת לאזרחיה מסגרת לדמוקרטיה. עבאס התחייב למנוע מחמאס להיות חלק מהשלטון בעזה ובגדה המערבית".