צרפת ומדינות נוספות הכריזו על הכרה במדינה פלסטינית

לוקסמבורג, אנדורה, מונקו ומלטה הכירו גם הן במדינה פלסטינית. בלגיה הכריזה כי תכיר במדינה פלסטינית, אך ההכרה תהפוך חוקית לאחר שישוחררו החטופים ויוחלף שלטון חמאס בעזה

הצונאמי המדיני נמשך, ונשיא צרפת עמנואל מקרון הכריז הערב (שני) על הכרה במדינה פלסטינית. בכך הצטרף להצהרות של בריטניה, אוסטרליה, קנדה ופורטוגל. את הדברים אמר בוועדה שדנה בפתרון שתי המדינות באו"ם, בזמן שישראל וארה"ב מחרימות את המעמד.

כמו כן, מעט לאחר ההכרה של צרפת במדינה פלסטינית, הכריזו על כך גם מונקו, לוקסמבורג, מלטה ואנדורה. בלגיה הכריזה שתכיר במדינה פלסטינית, אך שההכרה תהפוך לחוקית כאשר ישוחררו כל החטופים ויוחלף שלטון חמאס בעזה. בתוך כך, סינגפור הכריזה כי לפי שעה לא תכיר במדינה פלסטינית. ונשיא אינדונזיה אמר כי מדינתו תכיר בישראל אחרי שתוקם מדינה פלסטינית.

לפי נשיא צרפת, "עלינו להבטיח את פתרון שתי המדינות שבו ישראל ופלסטין חיות זו לצד זו בשלום וביטחון. ההכרזה שלנו - מכה לחמאס ולכל מי שרוצה בהרס ישראל".

נשיא צרפת המשיך: "יש לשחרר את החטופים ולסיים את הפעילות הצבאית בעזה. אני מודה למדינות המתווכות ואני מבקש מישראל לא לפעול לחבל במאמצים האלה". עוד אמר כי "על מדינת פלסטין יהיה לתת לאזרחיה מסגרת לדמוקרטיה. עבאס התחייב למנוע מחמאס להיות חלק מהשלטון בעזה ובגדה המערבית".

ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן נאם בווידאו באו"ם ואמר: "על חמאס למסור את נשקם לרשות, רוצים מדינה אחת עם חוק אחד".

שר החוץ הסעודי פייסל בן פרחאן נשא דברים גם הוא בוועידת פתרון שתי המדינות ואמר כי הוועידה היא הזדמנות היסטורית להתקדם לעבר השלום. עוד אמר כי "ישראל ממשיכה לבצע פשעים נגד הפלסטינים ומתמידה בפעולות תוקפניות שממוטטות את השלום". הוא הוסיף כי ההכרה של צרפת במדינה פלסטינית משקפת את הרצון של הקהילה הבינלאומית לעשות צדק עם העם הפלסטיני.

דיפלומטים זרים: ישראל מתעלמת מכך שמדינות ערביות הסכימו להרחיק את חמאס מעזה

במקביל להצהרה של צרפת, דיפלומטים זרים טוענים הערב כי ברקע גל ההכרזות של מדינות שונות על הכרה במדינה פלסטינית, בישראל מתעלמים מכך שלראשונה מדינות ערביות הסכימו להרחיק את חמאס מהשלטון ברצועת עזה, ומתעסקים רק בהכרה בפלסטינים.

בתוך כך, בישראל מתכוונים לנקוט בצעדי תגובה על הכרזת המדינות - בדמות סיפוח חלקי, ככל הנראה באזור הבקעה, למרות שעדיין לא קיים אישור לדבר. החלטה בנושא תתקבל אחרי הפגישה של ראש הממשלה בנימין נתניהו עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ.

דוברת הבית הלבן קרוליין לוויט התייחסה הערב לגל ההכרזות על הכרה במדינה פלסטינית ואמרה: "הנשיא היה מאוד ברור – הוא איננו מסכים עם ההחלטה הזאת. הוא אמר זאת לצד ר"מ בריטניה סטארמר. הוא לא חושב שזה תורם לשחרור החטופים ולהפסקת אש; זה פרס לטרור". עוד אמרה כי טראמפ יתייחס לזה בנאומו באו"ם.