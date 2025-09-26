ישראל מוכנה להעניק חסינות לבכירי חמאס כחלק מעקרונות סיום המלחמה

ישראל מוכנה להעניק חסינות לבכירי חמאס שעדיין נותרו בחיים כחלק מעקרונות סיום המלחמה שמקדם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ - כך פורסם הערב (שישי) במהדורת כאן חדשות.

גורם ישראלי אמר לכאן חדשות כי החסינות נמצאת על הפרק "משום שצריך שיהיה שם משהו שרלוונטי להנהגת חמאס". עד עתה, לפי מקורות המעורים בנושא, כלל לא ברור אם חמאס מוכן להתקדם בתוכנית שמקדם הנשיא טראמפ, שנידונה כעת רק מול ישראל ומנהיגי מדינות ערב. מקורות המעורים במשא ומתן מעידים כי מהארגון מתקבלים מסרים סותרים בנושא.

אמש פורסם במהדורה התוכנית החדשה שמקדם ממשלו של טראמפ כוללת שליטה של הרשות הפלסטינית ברצועת עזה. בסביבתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו אמרו לכאן חדשות כי לא יהיה מנוס מלתת לרשות הפלסטינית לנהל את עזה באזורים מסוימים בתור התחלה.

עוד אמרו בסביבת נתניהו כי ממשל טראמפ מתואם עם ראש הממשלה באופן מלא וכי הם לא צופים שהנשיא האמריקני יכפה על ישראל צעדים שנתניהו אינו מעוניין בהם.

התוכנית מובלת על ידי ראש ממשלת בריטניה לשעבר טוני בלייר יחד עם חתנו של טראמפ ג'ארד קושנר, וקיבלה את ברכתן של מדינות כמו צרפת ובריטניה.