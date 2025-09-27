ניו זילנד: "לא נכיר במדינה פלסטינית בעת הזאת"

ניו זילנד: "לא נכיר במדינה פלסטינית בעת הזאת"
על פי שר החוץ של ניו זילנד: "עם מלחמה משתוללת, הישארות חמאס ממשלת עזה בפועל, וחוסר בהירות לגבי הצעדים הבאים - לא יהיה נבון מצדם להכריז על הכרה במדינת פלסטין בשלב זה"
Getting your Trinity Audio player ready...
בניין הפרלמנט בניו זילנד
בניין הפרלמנט בניו זילנד צילום: רויטרס

ניו זילנד הודיעה הלילה (שבת) כי היא לא מתכוונת להכיר במדינת פלסטינית בעת הזאת. בכך היא מצטרפת לסינגפור, שכבר הכריזה מוקדם יותר השבוע כי לפי שעה לא תכיר במדינה פלסטינית. 

על פי שר החוץ של ניו זילנד, וינסטון פיטרס: "עם מלחמה משתוללת, הישארות חמאס ממשלת עזה בפועל, וחוסר בהירות לגבי הצעדים הבאים - נותרו שאלות רבות מדי לגבי מדינת פלסטין העתידית מכדי שיהיה נבון מצד ניו זילנד להכריז על הכרה בשלב זה".

מדינות רבות הכריזו השבוע על הכרה במדינה פלסטינית. צרפת, בריטניה, אוסטרליה, קנדה ופורטוגל היו בין המדינות שהכריזו על כך על בימת הוועידה שדנה בפתרון שתי המדינות באו"ם. ישראל וארצות הברית החרימו את המעמד. 

גם מונקו, לוקסמבורג, מלטה ואנדורה היו בין המדינות שהכירו במדינה פלסטינית. בלגיה הכריזה שתכיר במדינה פלסטינית, אך שההכרה תהפוך לחוקית כאשר ישוחררו כל החטופים ויוחלף שלטון חמאס בעזה. נשיא אינדונזיה אמר כי מדינתו תכיר בישראל רק אחרי שתוקם מדינה פלסטינית.

עוד בנושא

אבו מאזן בנאום בווידאו באו

אבו מאזן בווידאו באו"ם: "רוצים מדינה אחת עם חוק אחד"

עזתים במרכז חלוקת הסיוע האמריקני ברפיח

בסביבת נתניהו מודים: "ניאלץ לתת לרש"פ לנהל את עזה"

תגיות |
בחירת העורכת
  • אינתיפדה
    הזכרונות מהתקופה ששינתה את פני צה"ל | חוזרים לאינתיפאדה
  • ליב שרייבר, שרון אוסבורן, ג'ין סימונס
    כ-1,200 אמנים בהוליווד גינו את חרם הקולנוענים על ישראל
  • גיא מנסטר, מתוך הסדרה "ילד רע"
    כבוד: הסדרה "ילד רע" מועמדת לפרס האמי הבין-לאומי
  • הבדואי הציוני
    הבדואי הציוני שמייעץ לראש הממשלה | ערבים לזה
  • רובוט בעבודה
    אז מתי ה-AI ייקח לכולנו את העבודה?

אולי יעניין אותך