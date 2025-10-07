שורת בכירים יגיעו מחר לשיחות בשארם א-שייח'

שליחיו של טראמפ וויטקוף וקושנר, השר דרמר, ראש ממשלת קטר וראש המודיעין הטורקי יגיעו מחר אל שיחות המו"מ במצרים, לקראת העלאת הילוך במגעים להסכם בין ישראל לחמאס

שורת בכירים צפויים להגיע מחר (רביעי) לשיחות המשא ומתן לעסקה בין ישראל לחמאס בשארם א-שייח': שליחיו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, סטיב וויטקוף וג'ארד קושנר, השר לעניינים אסטרטגיים רון דרמר, ראש ממשלת קטר אל ת'אני וראש המודיעין הטורקי איברהים קאלין.

במהדורת כאן חדשות פורסם הערב כי השיחות צפויות לעלות הילוך עם הגעת הדרג הבכיר האמריקני, וכי משלחות המשא ומתן ממתינות להגעתם של וויטקוף וקושנר כדי להאיץ את המגעים ולהביאם אל המסלול שעשוי להוביל לפריצת דרך.

גם הערב צפויות להתקיים בין ישראל לחמאס שיחות קרבה, שבמוקד שלהן מפות הנסיגה של צה"ל והווטו על שחרור האסירים. גורם ישראלי המעודכן בשיחות אמר לכאן חדשות: "אנחנו עדיין לא יודעים לאן הדברים מתקדמים. ארצות הברית מתנהלת באופן כזה כדי לסגור מהר את הדברים, אך עד שזה לא קורה - זה לא קורה".

עוד פורסם הערב במהדורה כי איברהים קאלין, איש אמונו של נשיא טורקיה רג'פ טייפ ארדואן, יגיע למצרים אחרי פגישתו של הנשיא הטורקי עם מקבילו האמריקני בבית הלבן וברקע מעין-הבטחה שהעניק טראמפ לארדואן, שלפיה ישקול לשלוח מטוסי F-35 לאנקרה.