לפי גורם שנחשף לנספח שאמור לעגן את חזרתם, מדובר בעיקר "בגיבובי מילים" ולא בהבטחות של ממש. הסוגיה נחשבת למרכזית בשיחות וישראל עתידה להיות מעורבת מצורה משמעותית אם לא יאותרו כל החללים

ההסכם עליו חתמה ישראל לא מבטיח את השבת כלל החללים

הנוסח של העסקה שתאשר הערב הממשלה כולל איום, המעוגן במה שנקרא "נספח ב" לגבי מה יקרה אם לא כל החטופים החללים יוחזרו, אולם לפי גורם שנחשף לתוכן המידע בנספח, מדובר בעיקר "בגיבובי מילים". כך פורסם הערב (חמישי) במהדורת כאן חדשות.

לפי אותו הגורם, הנוסח עליו הסכימה ישראל לא כולל הבטחות של ממש שיצליחו לעגן את החזרת כל החטופים החללים. הסוגיה נחשבת למרכזית בשיחות, עד כדי כך שישראל עתידה להיות מעורבת מצורה משמעותית אם לא יאותרו כל החללים.

במהלך שיחות המשא ומתן בשארם א שייח, חמאס אמר למתווכות כי אינו יכול להתחייב לכך שידע לאתר את כל החטופים החללים. מדובר במספר חד ספרתי של חללים שאין מידע על מקום קבורתם.

גורם פלסטיני המעורה בפרטי המשא ומתן אמר מוקדם יותר היום לכאן חדשות כי החזרת כל החטופים החללים עלולה לקחת חודשים ארוכים. גם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר הערב כי את חלק מהחטופים החללים יהיה קשה יותר למצוא ולהשיב.

עוד דווח היום כי חמאס אמר למתווכות ולישראל כי יש כמה חטופים-חללים שהוא לא יודע היכן הם נמצאים, ועל כן הוחלט שאיתור ושחרור יתר החטופים-החללים ייעשה באמצעות מנגנון ישראלי-פלסטיני-מצרי-קטרי-טורקי. בישראל מדגישים כי שחרור כל החטופים החללים הוא חלק חיוני בהסכם. עם זאת, אין התחייבות לגבי החללים שייקח זמן לאתרם, למעט האמירה הכללית של שחרור כלל החטופים.

במסגרת ההסכם שנחתם, החטופים החיים צפויים להיות משוחררים תחילה, ללא "טקסי שחרור". כך מסר היום לכאן חדשות גורם שמעורה בתוכן ההסכם, כשברקע - אי הבהירות בנוגע לחטופים החללים.