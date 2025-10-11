דיווח

מסמכים אמריקנים מראים: מדינות ערביות קיימו שיתוף פעולה ביטחוני סודי עם ישראל

לפי פרסום ב"וושינגטון פוסט", בכירים ישראליים נפגשו עם בכירים מהעולם הערבי בחסות ארצות הברית ובמספר מקומות בעולם בחשאי. הנציגים שיתפו מודיעין, ערכו אימונים משותפים ודנו במבצע השפעה נגד איראן
מחבר רם ברנדס
  • רם ברנדס
בסיס אל עובייד האמריקני בקטר, 2024
בסיס אל עובייד האמריקני בקטר, 2024 צילום: AP Photo/Hussein Malla

בזמן שמדינות ערביות גינו בפומבי את המלחמה בעזה, מאחורי הקלעים הן הרחיבו את שיתוף הפעולה הביטחוני עם ישראל - כך עולה הערב (שבת) מפרסום ב"וושינגטון פוסט". הכתבה מבוססת על מסמכים אמריקנים, בניהם מצגות של פיקוד המרכז של ארצות הברית, שהגיעו לידי העיתון וחושפות את מה שכינו בצבא האמריקני "מבנה ביטחוני אזורי".

המבנה כולל את ישראל, קטר, בחריין, מצרים, ירדן, ערב הסעודית ואיחוד האמירויות. המסמכים אף מציינים את כווית ואת עומאן כ"שותפות אפשריות". המצגות מתוארכות בין השנים 2022 ו-2025, ומתועדות בהן פגישות סודיות בין בכירים, אימונים משותפים ושיתוף פעולה מודיעיני.

במאי 2024, בכירים ישראליים וערביים נפגשו בבסיס אל-עודייד האמריקני בקטר, כך עולה מהמסמכים. תוכנית של המפגש שנכתבה יומיים לפני שהתרחש מראה שהמשלחת הישראלית נחתה ישירות בבסיס הצבאי ועקפה את שדות התעופה האזרחיים כדי להימנע מחשיפה ציבורית. מהמסמך עולה שהאיום האיראני עמד מאחורי חיזוק הקשרים, שבוצע בחסות הצבא האמריקני.

אחד המסמכים מתאר מפגש בין נציגי שש מדינות שהשתתפו באימונים לזיהוי איומים בסביבת תווי תת-קרקעי, נושא שבו צה"ל מתמצא במיוחד לאור הלחימה מול חמאס בעזה. בנוסף, פיקוד המרכז האמריקני קיים פגישות עם החברות בנושא מבצעי השפעת תודעה נגד איראן. במסמכים נרשם כי השותפות "אינה מהווה ברית" בין החברות, וכי "כל המפגשים יערכו בסתר".

במסמך נוסף נכתב כי שש משבע המדינות החברות בשותפות הסודית קיבלו מיפוי אווירי של האזור דרך משרד הביטחון האמריקני וכי שתי מדינות חברות שיתפו גם את הנתונים שאספו בעצמן. ערב הסעודית, כך עולה, שיתפה מודיעין במגוון נושאים עם ישראל ועם יתר המדינות. ב-2025 ערב הסעודית חשפה סקירת מודיעין בפני השותפים בנושא ההפיכה בסוריה. התדרוך גם עסק באיום הח'ותי.
