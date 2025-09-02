עם איסוף מודיעין אינטימי ועבודה של חודשים: כך איתרו בישראל את מקום המפגש הסודי של הבכירים החות'ים

המכה הקשה שספגו החות'ים ביום חמישי האחרון היא תוצאה של עבודת מודיעין ממושכת באמ"ן. ההכנות, צמצום האפשרויות, האישור המהיר - וההערכות בישראל אחרי התקיפה הדרמטית | כל הפרטים מאחורי הקלעים של המבצע

כך איתרו בישראל את מקום המפגש הסודי של הבכירים החות'ים

אחרי שנתיים של תקיפת תשתיות בתימן, ביום חמישי האחרון ישראל עלתה מדרגה כשהוציאה לדרך את מבצע "טיפת מזל" שבו חוסלו בכירי ממשלת החות'ים מתימן ובהם ראש הממשלה אחמד א-רהאווי. זו היתה המכה הקשה ביותר שישראל גבתה מהחות'ים מאז שהצטרפו למערכה נגד ישראל עם תחילת המלחמה בעזה באוקטובר 2023 ולמרות זאת, מאז שרשרת החיסולים, שיגרו התימנים 4 טילים בליסטיים, שניים מהם הלילה (שלישי), כולם נפלו בדרכם לישראל.

ביממה שאחרי לווית בכירי ממשלת החות'ים בבירה צנעא, גורמי ביטחון ישראלים אמרו לכאן חדשות ששר הביטחון אל-עאטפי והרמטכ"ל אל-רו'מארי היו בוודאות בווילה שהותקפה בלב הבירה צנעא וכי צריך לקחת בעירבון מוגבל את ההצהרות מתימן לפיהם השניים, שאחראיים באופן ישיר על העימות הצבאי מול ישראל, הצליחו לשרוד. בישראל אומרים שנראה כי החות'ים פועלים להסתיר את ההרוגים בצמרת הביטחונית שלהם ונבוכים מהפגיעה במפקדים הבכירים. בישראל אומרים באופן ברור שמנהיג החות'ים עבד מאלכ אל-חות'י הוא יעד לחיסול בגלל משמעותו עבור משטר הטרור החות'י.

איסוף המודיעין, הפגישה הסודית והתגובה המהירה: כך תוכננה התקיפה בצנעא

בתחילת חודש יולי, כאשר הלחימה ברצועת עזה נכנסה לשלב חדש שבה דנו בשאלה אם פנייה של ישראל לעסקה או להרחבת הלחימה, הרמטכ"ל זמיר וראש אמ"ן בינדר הטילו על חטיבת המחקר באמ"ן להקים התארגנות חדשה בזירה התימנית. זאת מתוך הבנה חד-משמעית שישראל חייבת לעלות מדרגה נוכח שיגורי הטילים והכטב"מים מתימן. כ-200 חיילים וקצינים מגופי המודיעין השונים של אמ"ן - 8200, 9900 ו- 504 - התכנסו בבונקר מסווג במרכז הארץ והחלו לאסוף מודיעין אינטימי על החות'ים. בהתארגנות זו ישבו גם נציגים מפיקוד מרכז של ארצות הברית.

בסמוך לתקיפה בתימן, הבינו בחטיבת המחקר באמ"ן שבכירי הממשלה החות'ית נערכים לקיים דיון ביטחוני, מעיין ישיבת קבינט, דיון עם בכירי הצבא. סא"ל א' מחטיבת המחקר באמ"ן, שסיימה את תפקידה רק השבוע, צלצלה מיד לתא"ל מ', ראש חטיבת ההפעלה באמ"ן, ועדכנה אותו שהדיון הדרמטי בצנעא הולך להתקיים וכי כל בכירי השלטון והצבא נערכים להגיע.

במהלך הדיונים הייתה באמ"ן התלבטות על נקודת המפגש של הבכירים בצנעא, לכן הוכנו מספר אפשרויות שהלכו והצטמצמו ככל שחלף הזמן. כשכבר היה ברור מה יהיה מקום המפגש ואחרי אישור תוכניות מהיר אצל הרמטכ"ל וקבלת "אור ירוק" מהדרג המדיני, התקיפה יצאה לדרך באמצעות מטוסי קרב של חיל האוויר. לפי הערכות, מעל 20 בכירים חות'ים היו בתוך המבנה שהותקף, מלבד הנהגים, מאבטחים, ומלצרים שהגיעו ללוות את בכירי הממשל.

במערכת הביטחון אמרו כי העובדה שהחות'ים התכנסו בווילה, דירת ענק בשכונת מגורים, ולא במבנה ממשלתי רשמי, היא עדות לכך שניסו להסתיר את המפגש ובחרו במקום החשאי ביותר שיכלו למצוא. העובדה שלצד שרים וראש הממשלה התכנסו גם בכירי הצבא, שר הביטחון והרמטכ"ל אפשרו את התקיפה גם בהתאם לכללי הדין הבין-לאומי.

מעמדו של מנהיג החות'ים, עבד מאלכ אל-חות'י, כך אומרים גורמי הביטחון בישראל, הפכו אותו ליעד לחיסול, ולא רק בישראל אלא גם בקרב כל קהילות המודיעין במערב. זו הסיבה שאל-חות'י נמצא שנים במחתרת, נאומיו מוקלטים, והוא סיגל לעצמו התנהלות שמזכירה את התנהלותו של נסראללה לקראת סוף חייו. לראייה, בכל מדינה שנלחמה בעבר בחו'תים מתימן דיברו על כך שיש לו משקל סמלי כבד וחיסולו יטלטל את הארגון התימני.

בישראל מתכוונים להמשיך בתקיפות בתימן, תגובה על המשך שיגורי הטילים והכטב"מים לעבר ישראל, ועובדים על "הפתעות" שנועדו להבהיר לחות'ים שיש מחיר כבד על מתקפות נגד ישראל.