היעד של נתניהו: הקדמת הבחירות ליוני 2026

ראש הממשלה מתכנן להקדים את הבחירות לכנסת, שאמורות להתקיים בתחילת נובמבר בשנה הבאה, בארבעה חודשים. עד אז הוא מקווה לחתום על הסכמי שלום עם אינדונזיה וסעודיה

ראש הממשלה בנימין נתניהו סימן את חודש יוני 2026 כיעד לבחירות לכנסת - כך פורסם הערב (שישי) במהדורת כאן חדשות. עד אז מקווה נתניהו לחתום על הסכמי שלום עם אינדונזיה ועם סעודיה.

נתניהו מסמן תאריך חדש לבחירות: יוני 2026. הוא מעוניין להגיע אליהן עם הסכמי שלום מול אינדונזיה וסעודיה | פרסום ראשון של @mazalm3 #חדשותשישי עם @MoavVardi pic.twitter.com/LgB7bOE2Go — כאן חדשות (@kann_news) October 17, 2025

בעוד שהסיכויים להסכם עם סעודיה הם סבירים, האלה של הסכם עם אינדונזיה נמוכים יותר. למרות זאת, נתניהו יסתפק גם בהסכם אחד עד אז כדי להגיע לבחירות במומנטום חיובי.

התאריך הקבוע על פי חוק הוא 3 בנובמבר 2026, ומכאן שאם הדבר יצא לפועל יוקדמו הבחירות בארבעה חודשים.

בסקר כאן חדשות האחרון, שנערך באמצע החודש שעבר, הליכוד עדיין החזיקה בתואר המפלגה הגדולה. אולם, הסקר גם הצביע על היחלשות של גוש נתניהו.

סקר כאן חדשות – 17 בספטמבר 2025

הליכוד - 25

בנט 2026 - 21

הדמוקרטים - 10

ישראל ביתנו - 9

ש"ס - 9

ישר! עם איזנקוט - 8

יש עתיד - 8

עוצמה יהודית - 8

יהדות התורה - 8

חד"ש-תע"ל - 5

רע"מ - 5

כחול לבן - 4

לפי הסקר, הליכוד בראשות בנימין נתניהו נחלשה במנדט אחד ביחס לסקר הקודם, וזוכה ב-25 מנדטים. המפלגה של ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט היא השנייה בגודלה עם 21 מנדטים, כשאחריה מפלגת הדמוקרטים של יאיר גולן עם 10 מושבים.

ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן וש"ס של אריה דרעי זוכות ל-9 מנדטים כל אחת. המפלגה החדשה דאז "ישר! עם איזנקוט" מקבלת לפי הסקר 8 מנדטים, כמו גם עוצמה יהודית של איתמר בן גביר, יש עתיד של יאיר לפיד ויהדות התורה של יצחק גולדקנופף.

רשימה משותפת של חד"ש-תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי מקבלת 5 מנדטים, וכך גם רע"מ בראשות מנסור עבאס. כחול לבן בראשות בני גנץ מקבלת 4 מנדטים בלבד. עוד לפי הסקר, הציונות הדתית של בצלאל סמוטריץ' ובל"ד של סמי אבו שחאדה לא עוברות את אחוז החסימה.

עולה כי גוש נתניהו נחלש בשני מנדטים לעומת הסקר הקודם, ועומד על 50 מנדטים. גוש מתנגדי נתניהו, בלי המפלגות הערביות, עומד על 60 מושבים בכנסת.