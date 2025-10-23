בהנחיית נתניהו: חוקי הריבונות לא יקודמו עד להודעה חדשה

אחרי שנשיא ארה"ב איים כי ישראל תאבד את התמיכה האמריקנית אם תספח את שטחי יהודה ושומרון, יו"ר הקואליציה הודיע כי הצעות החוק בנושא לא יקודמו. נתניהו: "ההצבעה על הסיפוח - פרובוקציה של האופוזיציה עם ח"כ ממורמר מהליכוד"

יו״ר הקואליציה אופיר כ"ץ הודיע היום כי חוקי החלת הריבונות על שטחי יהודה ושומרון לא יקודמו עד להודעה חדשה. זאת, אחרי ריאיון שהעניק נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ למגזין "טיים", שבו אמר כי הבטיח למדינות ערב שלא יאפשר החלת ריבונות ישראלית, וכי הוא מתנה את התמיכה האמריקנית לישראל בכך.

"אתמול, ראש הממשלה נתניהו הנחה אותי באופן ברור שעל הקואליציה לא להצביע על הצעות החוק בעניין הריבונות. על כל חברי הקואליציה הוטלה משמעת קואליציונית בעניין. מכיוון שהיו חברי כנסת שפעלו בניגוד להנחייתו של ראש הממשלה, ההצעות עברו. בעקבות כך, ראש הממשלה הנחה אותי שלא לקדם את הצעות אלו עד להודעה חדשה", אמר כ"ץ.

הצעת החוק "להחלת ריבונות ישראלית בשטחי יהודה ושומרון" עברה אתמול בכנסת בקריאה טרומית . 25 חברי כנסת הצביעו בעד, בעוד 24 התנגדו. מצד האופוזיציה, מפלגת יש עתיד התנגדה לחוק, מפלגת ישראל ביתנו תמכה, ובכחול-לבן לא השתתפו.

נתניהו בהודעה רשמית: "ההצבעה על הריבונות - פרובוקציה של האופוזיציה"

בהודעה מטעם לשכת ראש הממשלה, שפורסמה באנגלית, מסר נתניהו כי "הצבעת הכנסת על סיפוח הייתה פרובוקציה פוליטית מכוונת של האופוזיציה". לדבריו, "מפלגת הליכוד והמפלגות הדתיות לא הצביעו בעד הצעות החוק האלה, פרט לח"כ ממורמר אחד מהליכוד שלאחרונה הודח מתפקידו כיו"ר ועדה בכנסת. ללא תמיכת הליכוד, לא סביר שהחוקים האלה יתקדמו לשום מקום".

באותו הריאיון במגזין "טיים" אמר טראמפ כי התעסק בסוגיית שחרורו של מרוואן ברגותי מהכלא הישראלי,דבר שישראל מסרבת לעשות.

יו"ר מפלגת ישראל ביתנו אביגדור ליברמן הגיב לדבריו של הנשיא האמריקני על הסיפוח וכן על אמירתו שלפיה הוא שוקל את שחרורו של ברגותי, וכתב: "זה או ריבונות או מדינה פלסטינית. למדינה פלסטינית אני לא אתן לקרות".

מוקדם יותר היום התייחס גם סגנו של טראמפ, ג'יי די ואנס, להעברת חוק הריבונות בקריאה טרומית בכנסת אתמול: "זה היה מוזר. הייתי די מבולבל. אמרו לי שזו הצבעה סמלית. אמרו לי שזה תעלול פוליטי, ואם זה המצב – זה ממש מטופש ואני נעלב מזה. מדיניות ממשל טראמפ היא שיהודה ושומרון לא יסופחו".

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר פרסם הודעה שלפיה הוא מעריך את הנשיא טראמפ, "שהוא בהחלט הנשיא האמריקני הכי טוב כלפי ישראל". עם זאת, הוסיף, "חשוב להזכיר: ישראל היא מדינה ריבונית עצמאית. חברי הכנסת מצביעים בהתאם לשיקול דעתם. ברגותי הוא רוצח נאצי מתועב, שדם אזרחים רבים על ידיו. הוא לא ישוחרר ולא ינהיג את עזה".