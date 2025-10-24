רוביו: אונר"א תמכה בחמאס ולכן לא תהיה חלק ממאמץ הסיוע לעזה

"לא נעצור עד להחזרת החטופים ולפירוז עזה. אם חמאס יסרב להתפרק מנשקו זו תהיה הפרה של העסקה. המחויבות לכך היא לא של ארצות הברית לבדה, אלא של יותר מ-50 מדינות", אמר שר החוץ האמריקני. בעניין החזרה ללחימה, הוסיף כי ישראל לא תצטרך לבקש אישור במידה שתדרש לכך.

על הנוכחות צבאית של טורקיה בעזה: "עוד לא סיימנו לגבש את רשימת המדינות, לא אחשוף אותה אך יש מדינות רבות שרוצות לקחת חלק בכוח המשימה, אולם יש לסגור פערים רבים שיש לעבוד עליהם. הפרטים צריכים להתברר כדי שהמדינות המשתתפות ידעו על מה הן חתומות. הכוח הזה צריך להיות כזה שיהיה מקובל על ישראל".

בהקשר הזה, הדגיש כי אונר"א לא תיקח חלק במאמץ הסיוע ההומניטרי לעזה, "משום שהיא תמכה בחמאס". הוא הוסיף: "ארגוני או"ם וארגונים הומניטריים יוכלו לספק סיוע הומניטרי".

באשר לחוק החלת הריבונות על יהודה ושומרון שעבר השבוע בקריאה טרומית, אמר: "ההצבעה על כך, נועדה להבנתי כדי להביך את נתניהו. סיפוח יכול לאיים על המשך ההסכם, הרבה מדינות המעורבות בהסכם יתנגדו לכך, אך לא אתערב בפוליטיקה הפנימית של ישראל".

בית הדין הבין-לאומי בהאג קבע השבוע כי על ישראל לאפשר את פעילות הסוכנות של האו"ם ברצועה, וכי לא הוכח שחלק משמעותי מעובדיה פעלו עבור חמאס.

בכאן רשת ב' פורסם לראשונה דבריו של גורם ישראלי בכיר, שאמר כי ספק אם ישראל תאפשר את פעילות הארגון ברצועה. "מבחינתנו אונר"א לא תדרוך עוד בעזה", כך אמר אותו הגורם לכאן חדשות.