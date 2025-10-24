הפיקוח האמריקני

רוביו: אונר"א תמכה בחמאס ולכן לא תהיה חלק ממאמץ הסיוע לעזה

רוביו: אונר"א תמכה בחמאס ולכן לא תהיה חלק מהסיוע לעזה
שר החוץ האמריקני נשא הצהרה לתקשורת בזמן ביקורו בארץ, והבהיר כי ארצות הברית והמתווכות נחושות לממש את ההסכם במלואו, כולל הדרישה לפירוק חמאס מנשק: "אם חמאס יסרב לכך - זו תהיה הפרה"
מחבר איתמר וישנקו
  • איתמר וישנקו
Getting your Trinity Audio player ready...
ראש הממשלה בנימין נתניהו עם שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו, פברואר 2025
ראש הממשלה בנימין נתניהו עם שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו, פברואר 2025 צילום: אי-פי

שר החוץ האמריקני, מרקו רוביו, נשא היום (שישי) הצהרה לתקשורת עת ביקורו בישראל. הוא הבהיר את הצורך בהשבת כלל החטופים, ואת מחויבות ארצות הברית והמתווכות למימוש העסקה במלואה, כולל פירוק חמאס מנשקו.

"לא נעצור עד להחזרת החטופים ולפירוז עזה. אם חמאס יסרב להתפרק מנשקו זו תהיה הפרה של העסקה. המחויבות לכך היא לא של ארצות הברית לבדה, אלא של יותר מ-50 מדינות", אמר שר החוץ האמריקני. בעניין החזרה ללחימה, הוסיף כי ישראל לא תצטרך לבקש אישור במידה שתדרש לכך.

על הנוכחות צבאית של טורקיה בעזה: "עוד לא סיימנו לגבש את רשימת המדינות, לא אחשוף אותה אך יש מדינות רבות שרוצות לקחת חלק בכוח המשימה, אולם יש לסגור פערים רבים שיש לעבוד עליהם. הפרטים צריכים להתברר כדי שהמדינות המשתתפות ידעו על מה הן חתומות. הכוח הזה צריך להיות כזה שיהיה מקובל על ישראל".

בהקשר הזה, הדגיש כי אונר"א לא תיקח חלק במאמץ הסיוע ההומניטרי לעזה, "משום שהיא תמכה בחמאס". הוא הוסיף: "ארגוני או"ם וארגונים הומניטריים יוכלו לספק סיוע הומניטרי".

באשר לחוק החלת הריבונות על יהודה ושומרון שעבר השבוע בקריאה טרומית, אמר: "ההצבעה על כך, נועדה להבנתי כדי להביך את נתניהו. סיפוח יכול לאיים על המשך ההסכם, הרבה מדינות המעורבות בהסכם יתנגדו לכך, אך לא אתערב בפוליטיקה הפנימית של ישראל".

בית הדין הבין-לאומי בהאג קבע השבוע כי על ישראל לאפשר את פעילות הסוכנות של האו"ם ברצועה, וכי לא הוכח שחלק משמעותי מעובדיה פעלו עבור חמאס.

בכאן רשת ב' פורסם לראשונה דבריו של גורם ישראלי בכיר, שאמר כי ספק אם ישראל תאפשר את פעילות הארגון ברצועה. "מבחינתנו אונר"א לא תדרוך עוד בעזה", כך אמר אותו הגורם לכאן חדשות.

עוד בנושא

AP

בכיר ישראלי: "מבחינתנו אונר"א לא תדרוך שוב בעזה"

פלסטינים בעיר עזה, אוקטובר 2025

ארה"ב וישראל דנות בפיצול עזה ל-2 חלקים, אחד בשליטת חמאס

 

תגיות |
בחירת העורכת
  • בטבעת שקנה לפני הטבח: שורד השבי אלי-ה כהן התארס לבת זוגו זיו עבוד
    בטבעת שקנה לפני הטבח: שורד השבי אלי-ה כהן הציע נישואין
  • אזיליה בנקס
    איך הביקור של אזיליה בנקס הפך למניפסט שנאת אשכנזים?
  • רובוט מצביע
    איך ייראו הבחירות הראשונות ב-AI?
  • בניית תיבת נח, כרוניקות נירנברג
    התיבה או האמונה: מה באמת הציל את נח?
  • "מעריצה את האומץ שלך": המכתבים ששלחה הנכדה של טראמפ לשורדי השבי
    "מעריצה את האומץ": מכתבים מהנכדה של טראמפ לשורדי השבי

אולי יעניין אותך