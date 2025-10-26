ועדת השרים צפויה לאשר חוק שיחייב את בנט לכסות את חובות מפלגותיו

על פי ההצעה, אותה הגיש ח"כ אביחי בוארון מהליכוד, כספים שמגייסת מפלגה חדשה ישמשו תחילה להחזרת חובות שנותרו במפלגות קודמות של העומד בראשן. בנט בתגובה: הצעת החוק – סימן שהשלטון פוחד להתמודד מולי

ועדת השרים תחייב את בנט לכסות את חובות מפלגותיו

ועדת השרים לחקיקה צפויה לאשר היום את החוק שיחייב את בנט לכסות את חובות מפלגותיו מהעבר. כך פורסם הבוקר (ראשון) בכאן רשת ב'.

את ההצעה הגיש חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד, אחרי שבנט רשם את מפלגתו החדשה. על פי ההצעה כספים שמגייסת מפלגה חדשה ישמשו תחילה להחזרת חובות שנותרו במפלגות קודמות של העומד בראשן.

חובות של מיליוני שקלים בימינה ובבית היהודי

בנט כזכור הותיר חובות של כ-17 מיליון שקלים במפלגת ימינה ועוד כ-3 מיליון שקלים בבית היהודי - כפי שפרסמנו כאן בעבר. בהנחה שההצעה אכן תאושר היום כצפוי, היא תוכל להגיע להצבעה בכנסת בקריאה הטרומית כבר ביום רביעי הקרוב, ובתנאי שחרם ההצבעות החרדי ייפסק.

בכל מקרה, ההצעה עלולה לספוג ביקורת משפטית בהיותה הצעת חקיקה שנועדה די בבירור לפגוע במועמד ספציפי בבחירות הקרובות.

נפתלי בנט מסר בתגובה: "רק שלטון כושל שעסוק בשרידות אישית ופוליטית, מפחד להתמודד מולי. ולכן הוא מנסה להעביר חוק אנטי-דמוקרטי ופרסונלי שנועד לבלום אותי מלרוץ, ומהמדינה להתקדם לאיחוי ושיקום. זה לא יעזור. החוק לא חוקתי וייפסל מיד. אנחנו ננצח, נאחד את העם, ונשקם את ישראל".