היועמ"שית נגד החוק לביטול משפט נתניהו: "דריסת רגל פוליטית"

ועדת השרים לענייני חקיקה צפויה לאשר את הצעת החוק שיוכל להביא לביטול משפט ראש הממשלה, לקראת הצבעה טרומית במליאה. בהרב-מיארה הודיעה כי אין לקדם את ההצעה: "פגיעה עמוקה ויסודית ביותר בשורה של עקרונות יסוד; הצעה פרסונלית שמטרתה למלט את רה"מ מאימת הדין"

הצעת החוק שתוכל להביא לביטול משפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו תגיע היום (ראשון) לאישור בוועדת השרים לחקיקה של הכנסת. אם יאושר, בשלב הבא יעלה להצבעה טרומית במליאת הכנסת.

בלשון ההצעה נכתב: "בכל עת שלאחר הגשת כתב אישום ולפני הכרעת הדין, רשאית ועדת הכנסת, בהודעה מנומקת בכתב לבית המשפט, לעכב את הליכי המשפט כנגד ראש הממשלה או שר משרי הממשלה, אם ראתה צורך בכך".

היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה התייחסה והביעה את התנגדותה הנרחרצת להצעת החוק: "הצעת החוק מאפשרת דריסת רגל של שיקולים פוליטיים בהליך הפלילי. זוהי הצעה פרסונלית שמטרתה למלט את ראש הממשלה מאימת הדין. היא פוגעת ביסודות המשטר הדמוקרטי, אינה חוקתית ואין לקדמה".

בחוות הדעת שלה כתבה: "יש בהסדר המוצע כדי לפגוע פגיעה עמוקה ויסודית ביותר בשורה של עקרונות יסוד ושל זכויות יסוד במשטר דמוקרטי. הפגיעה האמורה היא בין היתר בהפרדת הרשויות, בעצמאות של מערכת אכיפת החוק ומערכת המשפט, בטוהר ההליכים הפליליים, בשלטון החוק ובזכות לשוויון בפני החוק".

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר השיב לדברי היועצת: "אין גבול לאירוניה. היועמ"שית שהפכה את מערכת אכיפת החוק לפוליטית לחלוטין, שתופרת תיקים לנבחרי ציבור חדשות לבקרים ומסרסת דרך קבע את עבודת הממשלה - היא קובעת שהצעת החוק שהגישה ח"כ סון הר מלך היא הצעה פוליטית, בשעה שמדובר בהצעה שנועדה להגן על נבחרי הציבור מפני רדיפה פוליטית. אני מקווה שחבריי בוועדת שרים לחקיקה לא יבהלו מעוד ניסיון של היועמ"שית לסכל את עבודת הממשלה, ויצביעו פה אחד בעד קידומה".

היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה צילום: יונתן זינדל, פלאש 90

במהלך השבוע שעבר התעצם המהלך הפוליטי שמטרתו להביא לביטולו של המשפט, בו נאשם ראש הממשלה בשוחד, מרמה והפרת אמונים. שר המשפטים לוין הודיע על קידום הצעות החוק שיאפשרו, הלכה למעשה, לבטל או לעכב את המשפט.

אפשרות החנינה, אותה הזכיר הנשיא האמריקני דונלד טראמפ במהלך נאומו בכנסת, אינה על הפרק כרגע, וגם לא הסדר טיעון. הסיבה - שניהם דורשים פנייה מטעמו של נתניהו והודאה באשמה. עדיין, בסביבתו של נתניהו לא מתנערים מהנושא לחלוטין, ככל הנראה במטרה לתת לרעיון הד ציבורי.

במכתב שנשלח בשבוע שעבר לנשיא המדינה יצחק הרצוג, ועליו היו חתומים כל שרי הליכוד, התבקש הנשיא לחון את נתניהו: "המפתח להנעת תהליך הריפוי והאחדות נמצא אצלך. הממשלה בראשות ראש הממשלה בנימין נתניהו הובילה לניצחון אדיר על אויבינו. מנהיגים ברחבי העולם עומדים ומשתאים אל מול המנהיגות ההיסטורית וחסרת התקדים של ראש ממשלת ישראל. הוא אהוב ונערץ בקרב כל אנשי המחנה הלאומי-אמוני".

"למרבה הצער, היום כבר ברור לכל כי כל עוד מתנהל משפטו, שהוא כפצע מדמם בגוף החברה הישראלית, לא תהיה אחדות בישראל. מבלי להרבות מחלוקת, המעט שניתן לומר שעתה, שנים לאחר שהחלו החקירות והמשפט, הקדיח התבשיל. הוא מלבה מחלוקות ומדנים ומזה זמן גם איבד מחשיבותו", הוסיפו.

במצב החוקי הקיים הדרך היחידה לעצור את המשפט, שממשיך להתנהל לאיטו בין ביטולי הדיונים, היא עיכוב הליכים. הליך זה ידרוש פעולה מצד היועצת המשפטית לממשלה. בהרב-מיארה אינה מתכוונת לקדם עיכוב הליכים עבור נתניהו, אך בממשלה גם ממשיכים לשקוד על החלפתה.