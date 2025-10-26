אבו מאזן הודיע רשמית על יורשו: חוסיין א-שייח'

במהלך שמכין את הקרקע ליום שאחרי, חתם יושב ראש הרשות בן ה-90 על צו נשיאותי שממנה ליורשו את מי שנחשב בעיני רבים ל"סמל השחיתות" ברשות הפלסטינית - סגנו חוסיין א-שייח'. הוא צפוי לתפוס את מקומו כש"התפקיד יתפנה"

יושב ראש הרשות הפלסטינית מחמוד עבאס חתם היום (ראשון) על צו נשיאותי שבו הוא מודיע כי סגנו, חוסיין א-שייח', יהיה יורשו ביום שימות.

בהודעה רשמית מטעם הרשות הפלסטינית נמסר כי על פי הצו הנשיאותי שעליו חתם אבו מאזן צפוי א-שייח' לתפוס את מקומו לתקופה של 90 ימים "אם המועצה המחוקקת לא תתכנס, ועד שייערכו בחירות חופשיות ברחבי השטחים". על פי הצו, אם לא יהיה ניתן לקיים בחירות אז יהיה ניתן להאריך את כהונתו. למעשה, הצו מהווה חותמת סופית למינויו של חוסיין א-שייח' בתור יורשו של אבו מאזן.

א-שייח', בן 65 ויליד רמאללה, הוא אחת הדמויות המקורבות ביותר לאבו מאזן בצמרת הרשות הפלסטינית. מאז 2007 ועד לאחרונה עמד בראש "הרשות הכללית לעניינים אזרחיים", הגוף המרכזי ברשות הפלסטינית האחראי על תיאום מול ישראל, ומתוקף תפקידו יצר קשרים ענפים עם ישראל ורשויותיה השונות.

המנהיג ביום שאחרי. אבו מאזן לצד חוסיין א-שייח'

בעיני מתנגדיו נחשב ל"סמל השחיתות". חוסיין א-שייח' (צילום: AP)

הוא שלט למעשה בתקופה ההיא על כל חלוקת כספי המיסים שישראל גבתה עבור הרשות הפלסטינית, ועל היתרי הכניסה שמוענקים לפלסטינים לשטח ישראל, מה שהעניק לו כוח רב. מאז פטירתו של סאיב עריקאת ב-2020 שימש כמזכ"ל הוועד הפועל של אש"ף, תפקיד ששם אותו במרכז ההנהגה של הרשות.

על ידי מבקריו הרבים נתפס היורש העתידי של אבו מאזן כסמל השחיתות והסיאוב של הרשות הפלסטינית, עקב פרשיות שחיתות רבות ואף עבירות מין שנקשרו בשמו, ובמידה רבה נתפס על ידי מבקרי הרשות בתור סמל של שיתוף הפעולה עם ישראל. א-שייח' גם נחשב לאחד האנשים העשירים ברשות הפלסטינית. הוא צבר את הונו בין היתר מבעלות על מחצבות ועל רשתות של חנויות נוחות ותחנות דלק.