פרסום ראשון: הרש"פ קיבלה ערבויות לכך שתיקח חלק בשליטה על רצועת עזה

על פי בכירים פלסטינים, הובטח לרשות הפלסטינית כי היא תהיה שותפה מרכזית בבחירת ועדת הטכנוקרטים שתנהל את עזה, וכן שתיקח חלק בניהול מעבר רפיח

בסביבתו של אבו מאזן אומרים בשיחות סגורות כי הם קיבלו הבטחות וערבויות מהגורמים שניהלו את המשא ומתן, לכך שלרשות הפלסטינית תהיה אחיזה לא מבוטלת בשליטה על רצועת עזה, כך פורסם הבוקר (ראשון) לראשונה בכאן רשת ב'.

על פי אותם בכירים פלסטינים, לרשות הפלסטינית הובטח כי היא תהיה שותפה מרכזית בבחירת ועדת הטכנוקרטים שתנהל את רצועת עזה. עוד אומרים אותם בכירים כי הרשות הפלסטינית תיקח חלק בניהול מעבר רפיח לכשייפתח לשני הכיוונים.

בהקשר זה, היום ייפגש בירדן סגנו של אבו מאזן, חוסיין א-שייח, עם ראש ממשלת בריטניה לשעבר טוני בלייר, שעתיד לנצח על המערך המנהל של רצועת עזה ביום שאחרי המלחמה.

דיפלומט ערבי מאחת המדינות המתווכות אמר אמש לכאן חדשות כי החלה היערכות לקראת המשא ומתן על השלב הבא בתוכנית טראמפ הנוגע לעתיד רצועת עזה ומי ישלוט במקומות מהם צה"ל נסוג. על הפרק, כך אמר, עומדת הצעה לגיבוש שלטון פלסטיני בעזה שאינו חמאס ושיוכל להסתייע בגורמים בין-לאומיים.

במדינות ערב רוצים להציב כוחות שיטור פלסטיניים המזוהים עם הרשות, שקיבלו הכשרות גם במצרים וגם בירדן בחודשים האחרונים. מדובר בכחמשת אלפים שוטרים שיעסקו בסדר ציבורי. המהלך המשלים לכך הוא הצבת כוח בין-לאומי וערבי שיסייע לאותו כוח פלסטיני.

נשיא מצרים א-סיסי, שביום שני צפוי לארח את טראמפ לחתימה על ההסכם על השלב הראשון, כבר דיבר בסוף השבוע האחרון על הצורך להציב כוחות בין-לאומיים בעזה. במקביל, א-סיסי ומנהיגי מדינות ערב נוספים ינסו גם לרתום את טראמפ להצבת אותם כוחות שיטור פלסטיניים בעזה.