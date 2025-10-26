הנתונים המלאים

סקר כאן חדשות: נתניהו וגולן מתחזקים, בנט נותר במקום

מסקר כאן חדשות עולה כי הליכוד היא המפלגה הגדולה ביותר עם 27 מנדטים, אך גוש תומכי נתניהו מקבל 51 מנדטים בלבד לעומת 59 מנדטים לגוש מתנגדיו של ראש הממשלה. מפלגתו של בנט מקבלת 21 מנדטים והדמוקרטים 11. 36% מהנשאלים תומכים בסיפוח שטחי איו"ש. 48% סבורים שישראל הפכה ל"מדינת חסות" של ארצות הברית
מחבר יערה שפירא
מפלגת השלטון הליכוד היא המפלגה הגדולה ביותר עם 27 מנדטים, כך עולה מסקר כאן חדשות שפורסם הערב (ראשון).

עם זאת גוש תומכי נתניהו מקבל בסקר 51 מנדטים בלבד, בעוד גוש מתנגדי נתניהו מקבל 59 מנדטים. המפלגות הערביות על פי הסקר עם 10 מנדטים.

המפגלה השנייה בגודלה היא מפלגתו של ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט עם 21 מנדטים. הדמוקרטים של יאיר גולן קיבלה בסקר 11 מנדטים.

ש"ס בראשות אריה דרעי מקבלת 10 מנדטים וכך גם יש עתיד של יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד. ישראל ביתנו של אביגדור ליברמן עם 9 מנדטים בסקר. מפלגת "ישר!" של גדי איזנקוט מקבלת בסקר 8 מנדטים.   

יהדות התורה ועוצמה יהודית של איתמר בן גביר מקבלות בסקר 7 מנדטים כ"א. מפלגת חד"ש-תע"ל מקבלת בסקר 5 מנדטים, כך גם רע"ם של מנצור עבאס.

המפלגות של בני גנץ (3%) ושל שר האוצר בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית, 2.3%) לא עוברות את אחוז החסימה. כך גם בל"ד בראשות סמי אבו שחאדה (2%) ומפלגת המילואימניקים של יועז הנדל (1.8).  

במסגרת הסקר נשאלו המשתתפים האם הם תומכים בהחלת ריבונות ישראלית באיו"ש. 36% מהמשיבים השיבו כי "תומכים". 32% השיבו כי הם "מתנגדים". 32% נוספים השיבו "לא יודע".

המשתתפים בסקר נשאלו האם הם מסכימים לטענה לפיה ישראל הפכה ל"מדינת חסות של ארצות הברית". 48% השיבו "מסכים", 29% השיבו "לא מסכים", 23% השיבו "לא יודע".

