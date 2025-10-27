"מסמך כזה הוא הסיבה שנדרשת ועדת חקירה ממלכתית": ביקורת חריפה על מכתבי החנופה לקטר

מועצת אוקטובר פרסמה הודעה חריפה בעקבות חשיפת כאן חדשות על מכתבי החנופה ששיגרה ישראל לקטר במטרה לעודד את העברת הכספים לרצועת עזה. על פי מועצת אוקטובר המכתבים ממחישים "עדה כמה עמוקים היו יחסי התלות בין ממשלת ישראל לחמאס בעזה"

"המסמך שנחשף אמש רק מחזק את דרישת רוב אזרחי מדינת ישראל - חייבים להקים ועדת חקירה ממלכתית שתבדוק את כולם, בלי יוצא מהכלל", כך הגיב ארגון מועצת אוקטובר למכתבי החנופה של ישראל לקטר שנחשף בכאן חדשות.

חשיפת כאן חדשות: מסמך החנופה הישראלי לקטר - מכתב התודה על מזוודות הכסף, למרות שזלגו לחמאס

בין היתר מדובר במכתב ששיגר בכיר ישראלי לקטר בשנת 2020 ובו הודה למדינת המפרץ על העברת מזוודות הדולרים לרצועת עזה. זאת למרות שבישראל ידעו שלפחות חלק מהכסף מגיע לחמאס ולזרוע הצבאית של ארגון הטרור.

בהתייחסות של מועצת אוקטובר לחשיפת כאן חדשות נכתב עוד: "חשיפת המסמך אמש ממחישה שוב עד כמה עמוקים היו יחסי התלות בין ממשלות ישראל לבין שלטון חמאס ברצועת עזה. מדינת ישראל עודדה במשך שנים את הזרמת הכספים הקטריים לעזה, גם כשידעו שחלקם מגיע לידי ארגון טרור והכל בשם "ניהול המציאות". אותה מציאות שהתפוצצה לכולנו בפנים ב-7 באוקטובר.

בהמשך נכתב: "מסמך כזה, ומסמכים רבים נוספים שעלולים להיגרס או להעלם בדרך, הם הסיבה בגללה נדרשת ועדת חקירה ממלכתית. לא ועדה ממשלתית שימנו הנחקרים, לא ועדת שרים מטעם, לא עוד דו"ח חלקי - אלא גוף עצמאי שיחקור את שרשרת קבלת ההחלטות שהובילה להסדרים עם חמאס, להזנחת הגבול הדרומי ולמחדלי המודיעין והמדיניות שקדמו לאסון. רק בירור אמיתי ועמוק של העובדות יוכל להחזיר את האמון, למנוע את האסון הבא ולהבטיח שמדינת ישראל לא תיפול שוב באותה קונספציה".