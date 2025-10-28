אחרי עדותו של בר קופרשטיין, ח"כ סעדה מתח ביקורת על בן גביר: "לא כל דבר צריך להתרברב ולספר לחבר'ה"

הביקורת של ח"כ סעדה מגיעה לאחר עדויות חוזרות ונשנות של שבים מעזה, בהן עדות בר קופרשטיין בתוכנית "זמן אמת" בכאן 11, לפיהן ספגו "מכות רצח" כנקמה על הצהרות השר לביטחון לאומי. סעדה: "אמור מעט ועשה הרבה"

"אמור מעט ועשה הרבה, לא כל דבר צריך להתרברב" - כך אמר הבוקר (שלישי) חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד בביקורת על התנהלותו של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, על רקע העדויות הקשות של חטופים ששבו מעזה, בהן עדותו של שורד השבי בר קופרשטיין לתוכנית "זמן אמת" בכאן 11. בריאיון לתוכנית "הבוקר הזה" בכאן רשת ב', הוסיף סעדה: "כשאתה בתפקיד כזה, אתה צריך לחשוב לא רק על מה שאתה רוצה להגיד, אלא גם על ההשלכות. זה לא מונע ממך לפעול על פי האידאולוגיה שלך, אבל תשאיר את זה".

האזינו:







הדברים נאמרים לאחר ששורדי שבי, בהם בר קופרשטיין ושגב כלפון, סיפרו כי ספגו "מכות רצח" והתעללות קשה מידי שוביהם בכל פעם שהשר בן גביר הצהיר על הרעת תנאי המחבלים הכלואים בישראל. "כעסתי על הדברים של בן גביר", אמר קופרשטיין, "הוא ידע שאנחנו אצלם בשבי, איך הוא נתן להם להתעלל בנו?".

כפי שפורסם אמש בכאן חדשות, גורמי ביטחון בישראל מעריכים כי ההוראה להתעלל בחטופים כנקמה על דברי בן גביר התקבלה ישירות מהנהגת חמאס. התובנה התגבשה לאחר שחטופים שהוחזקו במקומות שונים תיארו דפוס פעולה זהה של התעללות מיד לאחר הצהרותיו של השר. עוד עולה כי המידע על הקשר בין דבריו של בן גביר לפגיעה בחטופים הועבר אליו ואל ראש הממשלה נתניהו על ידי השב"כ, והוגדר "מוצק ומוצלב" ברמת ודאות גבוהה.

"כעסתי על הדברים של בן גביר. הוא ידע שאנחנו אצלם בשבי, איך הוא נתן להם להתעלל בנו?": העדות של שורד השבי בר קופרשטיין | הריאיון המלא ביום שלישי בזמן אמת#מהדורתכאןחדשות עם @TaliMoreno_ pic.twitter.com/gxfJQu1GRh — כאן חדשות (@kann_news) October 26, 2025

השר בן גביר דחה את הטענות מכל וכל, וטען כי מדובר ב"קמפיין של השמאל" ו"אימוץ הנרטיב של חמאס". בתגובה לדבריו של בר קופרשטיין כתב: "החמאס לא היה צריך תירוץ כדי שב-7.10 הם ייכנסו, יירצחו, יאנסו ויתעללו. כל הדברים האלה התרחשו עוד הרבה לפני השינויים בבתי הכלא". לדבריו, "גם בשב"כ מודים שהקשחת תנאי המחבלים תורמת להרתעה".

בדיון בוועדה לביטחון לאומי הוסיף בן גביר: "אני גאה בשינויים שעשיתי בבתי הכלא. 30 שנה התרפסתם בפני המחבלים, הפכתם את בתי הכלא לקייטנות. בא איתמר בן גביר ושינה את כל המשוואה". משב"כ נמסר בתגובה לדברים: "לא נתייחס לשיחות המתקיימות בין השירות לדרג המדיני".



