היועמ"שית על סגירת גל"צ: "חשש מפני התערבות פוליטית"

הוועדה שבחנה את פעילות תחנת הרדיו הצבאית המליצה לשר הביטחון ישראל כ"ץ לסגור את גל"צ או להפסיק את שידורי האקטואליה
מחבר תמר אלמוג
תחנת הרדיו גל"צ
תחנת הרדיו גל"צ צילום: תומר נויברג, פלאש 90

היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, הגיבה היום (רביעי) על כוונת שר הביטחון ישראל כ"ץ לסגור את תחנת הרדיו הצבאית גל"צ. בהודעה מטעמה, הביעה בהרב-מיארה חשש כי עבודת הוועדה שבחנה את פעילות התחנה "מעלה חשש מפני התערבות פוליטית בשידור ציבורי ומעוררת שאלות ביחס לפגיעה בחופש הביטוי והעיתונות".

אתמול הגישה הוועדה את מסקנותיה, בהן נכתב כי יש לסגור את התחנה הצבאית או להפסיק את שידורי האקטואליה. תחנת גלגל"צ צפויה להמשיך לשדר מוזיקה.

לאחר פרסום ההמלצות העריכו גורמים משפטיים שהפרטת מחלקת האקטואליה בתחנת הרדיו תהיה מורכבת ליישום, ועל כן שר הביטחון ישראל כ"ץ צפוי להחליט על סגירת התחנה. החלטתו הסופית של שר הביטחון צפויה להתקבל בימים הקרובים. 

בגלי צה"ל מסרו בתגובה: "תחנת גלי צה"ל ועובדיה מתנגדים בתוקף להמלצות הוועדה כפי שפורסמו בתקשורת, וטרם הועברו לידיה באופן רשמי לצורך התייחסות. הרכב הוועדה, התבטאות חלק מחבריה בפומבי נגד גלי צה"ל טרם מינויה וליקויים שנפלו בפעילות הוועדה, העלו מראש חשש כי אלה יהיו המלצותיה. אנו עומדים על הצורך לאפשר לגלי צה"ל להמשיך להתקיים ולממש את ייעודה במתכונתה הנוכחית".

