ברוב של 61 מול 46: אושרה הצעת החוק לפיצול תפקיד היועמ"שית

החוק, אותו יזם ח"כ מישל בוסקילה, יאפשר לממשלה למנות תובע כללי נוסף במטרה שישקול מחדש את כתבי האישום של ראש הממשלה

הצעת החוק לפיצול תפקיד היועצת המשפטית לממשלה, של חבר הכנסת מישל בוסקילה, עברה היום (רביעי) בקריאה טרומית ברוב של 61 חברי כנסת מול 46. ההצעה עברה בתמיכת חברי המפלגות החרדיות, לאחר סיכום עם יושב ראש הקואליציה לאישור חוק שנוגע בסמכויות בתי הדין הרבניים - שהיה שלשום.

החוק יאפשר לממשלה למנות תובע כללי חדש, בנפרד מגלי בהרב-מיארה, שיוכל לשקול מחדש את כתבי האישום כלפי ראש הממשלה בנימין נתניהו.

שר המשפטים, יריב לוין, בירך על המהלך ואמר: "בידי היועץ המשפטי לממשלה מרוכזות סמכויות דרקוניות וחסרות תקדים. הייעוץ המשפטי פועל באופן שיטתי על מנת לסכל את מדיניות הממשלה". שר החוץ גדעון סער הוסיף: "זו רפורמה חיונית ונדרשת במערכת המשפט. הגיע העת לשים קץ לניגוד העניינים המובנה ולריכוז הכוח המופרז המגולמים בתפקיד זה".

לקראת ההצבעה גברו הניסיונות לשכנע את החרדים לעצור את חרם ההצבעות שהטילו עקב משבר חוק הגיוס לצורך החקיקה הזאת.

כפי שדווח בכאן חדשות, בימים האחרונים מתעצם מהלך פוליטי וחוקי שמטרתו להביא לביטולו של משפט נתניהו, בו נאשם ראש הממשלה בשוחד, מרמה והפרת אמונים. שר המשפטים לוין הודיע על קידום הצעות החוק שיאפשרו, הלכה למעשה, לבטל או לעכב את המשפט.

במצב החוקי הקיים הדרך היחידה לעצור את המשפט, שממשיך להתנהל לאיטו בין ביטולי הדיונים, היא עיכוב הליכים. הליך זה ידרוש פעולה מצד היועצת המשפטית לממשלה. בהרב-מיארה אינה מתכוונת לקדם עיכוב הליכים עבור נתניהו, אך בממשלה גם ממשיכים לשקוד על החלפתה.