פרסום ראשון: נתניהו מעכב את הנחת חוק הגיוס שתוכננה להיום

פרסום ראשון: רה"מ מעכב את הנחת חוק הגיוס שתוכננה להיום
ראש הממשלה ביקש מיו"ר ועדת חוץ וביטחון להמתין עם הנחת החוק. כתוצאה מכך, הדיון בהצעה שנקבע ליום שני צפוי להידחות
מחבר יערה שפירא
Getting your Trinity Audio player ready...
חיים גולדברג, פלאש 90
חרדי על רקע שלט הכוונה ללשכת הגיוס צילום: חיים גולדברג, פלאש 90

טיוטת חוק הגיוס אמורה הייתה להיות מונחת היום (שישי) על שולחן ועדת החוץ והביטחון, אך ראש הממשלה נתניהו ביקש מיו"ר הוועדה ביסמוט להמתין. מכיוון שהנוהל בכנסת מחייב להניח את נוסח ההצעה 48 שעות לפני הדיון בה, הדיון הראשון בהצעה שנקבע ליום שני צפוי כנראה להדחות.

יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן הגיב לפרסום: "בזמן שהם מורחים את הזמן ואת הציבור, חיילי הסדיר, הקבע והמילואים נלחמים עבור כולנו. המשפחות שלהם מתפרקות מעייפות ומדאגה. העסקים שלהם קורסים. היריקה הזו בפרצוף של כולנו תיגמר ביום הראשון של הממשלה שאקים. הופכים את המשוואה: קודם חיילים ומי שהיו חיילים - השאר יחכו".

זה אינו העיכוב הראשון בהנחת הצעת החוק שיוזם ראש הממשלה. השבוע נחשף בכאן חדשות כי נתניהו החליט לעכב את הנחת החוק בוועדה כדי שהדיון בהצעה לא ייתרחש במקביל ל"עצרת המיליון", הפגנת הענק של החרדים שהתקיימה אמש בירושלים

טיוטת חוק הגיוס אמורה הייתה להיות מונחת כבר ביום שלישי על שולחן ועדת החוץ והביטחון, אך בשעת לילה מאוחרת קיבל ביסמוט טלפון מנתניהו, בבקשה לעכב את המהלך ולהעביר את הנוסח לעיונו - זאת לאחר שהנוסח כבר הוכן להפצה.

היעד החדש של הקואליציה הוא העברת חוק הגיוס באופן סופי בחודש דצמבר, בעוד כחודשיים.

עוד בנושא

-

הסנקציה של החרדים שמשתקת את הממשלה

הפגנת החרדים נגד הגיוס בירושלים

חה"כ מהליכוד: "חוק הגיוס של אדלשטיין היה טוב יותר"

 

תגיות |
בחירת העורכת
  • הכוכבת הבאה של ישראל: הכירו את אביגיל ויסמן בת ה-13
    נועה קירל הבאה? הכירו את אביגיל ויסמן בת ה-13
  • ביג דיל
    מדייטים ועד ויכוחים עם הבוס: למה הפכנו הכול לגזלייטינג?
  • נגמרה המלחמה - שיר הנושא מתוך הסדרה התיעודית "פרויקט משפחות 2025"
    המילים שהפכו לקליפ הסיום המרגש של "פרויקט משפחות 2025"
  • אוקטובר 2025 Top10
    10 הסדרות הכי נצפות החודש בכאן BOX
  • מישל מונאהן, לזלי ביב וקארי קון, מתוך "הלוטוס הלבן"
    בניחוח אירופאי: איפה תצטלם העונה הבאה של "הלוטוס הלבן"?

אולי יעניין אותך