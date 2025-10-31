פרסום ראשון: נתניהו מעכב את הנחת חוק הגיוס שתוכננה להיום

טיוטת חוק הגיוס אמורה הייתה להיות מונחת היום (שישי) על שולחן ועדת החוץ והביטחון, אך ראש הממשלה נתניהו ביקש מיו"ר הוועדה ביסמוט להמתין. מכיוון שהנוהל בכנסת מחייב להניח את נוסח ההצעה 48 שעות לפני הדיון בה, הדיון הראשון בהצעה שנקבע ליום שני צפוי כנראה להדחות.

יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן הגיב לפרסום: "בזמן שהם מורחים את הזמן ואת הציבור, חיילי הסדיר, הקבע והמילואים נלחמים עבור כולנו. המשפחות שלהם מתפרקות מעייפות ומדאגה. העסקים שלהם קורסים. היריקה הזו בפרצוף של כולנו תיגמר ביום הראשון של הממשלה שאקים. הופכים את המשוואה: קודם חיילים ומי שהיו חיילים - השאר יחכו".

זה אינו העיכוב הראשון בהנחת הצעת החוק שיוזם ראש הממשלה. השבוע נחשף בכאן חדשות כי נתניהו החליט לעכב את הנחת החוק בוועדה כדי שהדיון בהצעה לא ייתרחש במקביל ל"עצרת המיליון", הפגנת הענק של החרדים שהתקיימה אמש בירושלים

טיוטת חוק הגיוס אמורה הייתה להיות מונחת כבר ביום שלישי על שולחן ועדת החוץ והביטחון, אך בשעת לילה מאוחרת קיבל ביסמוט טלפון מנתניהו, בבקשה לעכב את המהלך ולהעביר את הנוסח לעיונו - זאת לאחר שהנוסח כבר הוכן להפצה.

היעד החדש של הקואליציה הוא העברת חוק הגיוס באופן סופי בחודש דצמבר, בעוד כחודשיים.