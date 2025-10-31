חבר הכנסת מהליכוד על המתווה לחוק הגיוס: "הוא לא מספיק, הנוסח של אדלשטיין היה טוב יותר"

ח"כ משה סעדה מתח ביקורת על נוסח חוק הגיוס המונח כעת על הפרק ואמר אין בו מספיק מכסות בלוחמים: "בנוסח יש צעד, אבל הוא לא מספיק"

חה"כ מהליכוד: "חוק הגיוס של אדלשטיין היה טוב יותר"

בעקבות הפגנת החרדים בירושלים התייחס הבוקר (שישי) חבר הכנסת משה סעדה (הליכוד) בכאן רשת ב' לנוסח חוק הגיוס העומד כעת על הפרק.

"בנוסח יש צעד, אבל הוא לא מספיק. אין בו מספיק מכסות בלוחמים. הנוסח של יולי אדלשטיין היה טוב יותר", אמר סעדה, והוסיף: "אחרי חוק טוב, צריכה לבוא אמירה ערכית".

הבוקר התראיין גם דובר ש"ס אשר מדינה, ממארגני ההפגנה בירושלים, והגן על החוק: "זה בא לשמור על לומדי התורה ולסלול מתווה אמיתי. אם לא ישימו רגליים, והוא יובא לידי הרבנים ותהיה תמימות דעים, תהיה פריצת דרך".

"החוק עדיין לא נמצא בידינו", אמר, והוסיף כי הוא אינו שולל שיהיו פשרות סביבו. "החוק הזה מעולם לא היה מוגש לפני 7 באוקטובר. תמיד אפשר להכשיל ולבעוט בדלי".