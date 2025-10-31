כאן רשת ב'

חבר הכנסת מהליכוד על המתווה לחוק הגיוס: "הוא לא מספיק, הנוסח של אדלשטיין היה טוב יותר"

חה"כ מהליכוד: "חוק הגיוס של אדלשטיין היה טוב יותר"
ח"כ משה סעדה מתח ביקורת על נוסח חוק הגיוס המונח כעת על הפרק ואמר אין בו מספיק מכסות בלוחמים: "בנוסח יש צעד, אבל הוא לא מספיק"
מחבר רן בנימיני
הפגנת החרדים נגד הגיוס בירושלים
הפגנת החרדים נגד הגיוס בירושלים צילום: רויטרס

בעקבות הפגנת החרדים בירושלים התייחס הבוקר (שישי) חבר הכנסת משה סעדה (הליכוד) בכאן רשת ב' לנוסח חוק הגיוס העומד כעת על הפרק.

"בנוסח יש צעד, אבל הוא לא מספיק. אין בו מספיק מכסות בלוחמים. הנוסח של יולי אדלשטיין היה טוב יותר", אמר סעדה, והוסיף: "אחרי חוק טוב, צריכה לבוא אמירה ערכית".

האזינו ל"הבוקר הזה"

הבוקר התראיין גם דובר ש"ס אשר מדינה, ממארגני ההפגנה בירושלים, והגן על החוק: "זה בא לשמור על לומדי התורה ולסלול מתווה אמיתי. אם לא ישימו רגליים, והוא יובא לידי הרבנים ותהיה תמימות דעים, תהיה פריצת דרך".

"החוק עדיין לא נמצא בידינו", אמר, והוסיף כי הוא אינו שולל שיהיו פשרות סביבו. "החוק הזה מעולם לא היה מוגש לפני 7 באוקטובר. תמיד אפשר להכשיל ולבעוט בדלי".

כפי שפורסם אמש במהדורת כאן חדשות, היעד החדש של הקואליציה הוא העברת חוק הגיוס באופן סופי בחודש דצמבר, בעוד כחודשיים. לשם השגת המטרה יחל ביום שני הקרוב מרתון חקיקה בוועדה.

כזכור, ראש הממשלה בנימין נתניהו החליט לעכב את הדיון בחוק הגיוס כדי שלא יתקיים במקביל ל"עצרת המיליון" החרדית שנערכה אמש בירושלים. טיוטת חוק הגיוס אמורה הייתה להיות מונחת אתמול על שולחן ועדת החוץ והביטחון, אך בשעת לילה מאוחרת קיבל ח"כ ביסמוט טלפון מנתניהו בבקשה לעכב את המהלך ולהעביר את הנוסח לעיונו, לאחר שכבר הוכן להפצה.

למפלגות החרדיות הוסבר כי יש צורך בעוד זמן כדי לגשר על קשיים משפטיים מסויימים שעלו מול הייעוץ המשפטי של הוועדה, ובכך הדחייה תואמה איתם.

