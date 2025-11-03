נתניהו: "אחרי המלחמה נקים ועדת חקירה בקונצנזוס רחב"

נתניהו: "אחרי המלחמה נקים ועדת חקירה בקונצנזוס רחב"
במסגרת פורום מבצעי שכינס הרמטכ"ל השיב רה"מ לשאלתם של מג"דים במילואים על מועד הקמתה של הוועדה, ואמר: "כשתיגמר המלחמה"
מחבר רועי שרון
ראש הממשלה בנימין נתניהו בכנסת, אוקטובר 2025
ראש הממשלה בנימין נתניהו בכנסת, אוקטובר 2025 צילום: חיים גולדברג, פלאש 90

ראש הממשלה בנימין נתניהו השיב למפקדי גדודים במילואים, ששאלו אותו מתי תוקם ועדת חקירה למחדל 7 באוקטובר, והצהיר: "כשתיגמר המלחמה נקים ועדת חקירה שתהיה בקונצנזוס ציבורי רחב".

השיחה התקיימה במסגרת פורום מבצעי שכינס הרמטכ"ל אייל זמיר בהשתתפות קציני מילואים מדרגת סגן אלוף ומעלה ופורום מטכ"ל.

לפני כשבועיים פורסם בכאן חדשות כי בסביבתו של נתניהו מתקיימים דיונים באפשרות לכפות על האופוזיציה לבחור נציגים לוועדת חקירה שאינה ממלכתית. 

לפי המתווה המוצע, מחצית מחברי הוועדה ייבחרו בידי הקואליציה ומחציתם בידי האופוזיציה. זהו המתווה המועדף על נתניהו, והסיבה שהוא עדיין לא מקודם היא הודעת האופוזיציה שלפיה היא תסרב לבחור נציגים מטעמה. 

אחד הרעיונות שהועלו הוא לחוקק את החוק כך שאם אחד הצדדים יסרב לבחור נציגים תחל הוועדה את פעילותה בהיעדר נציגיו של הצד המסרב. אולם, נכון לעכשיו ההצעה נדחתה, בהבנה שהיא לא תעמוד מבחינה משפטית או ציבורית. 

