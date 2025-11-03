בישראל שקלו לאפשר מעבר בטוח למחבלים תמורת כל החללים

הנושא עלה לדיונים בימי האחרונים והביא לחילוקי דעות בשאלה אם לנצל את מנוף הלחץ הזה על חמאס, או שמא הדבר הדבר ייתן לגיטימציה להתנהלות הארגון בסוגיית החללים

בישראל שקלו לאפשר את מעברם הבטוח של 200 המחבלים הנמצאים בשטח שבשליטה ישראלית ברצועה תוך התניית המהלך בהשבת החטופים החללים כולם - כך פורסם הערב (שני) במהדורת כאן חדשות.

ראש הממשלה בנימין נתניהו הצהיר כי הוא "אינו מאפשר" את מעברם של המחבלים לאזור שבשליטת חמאס. הנושא עלה לדיונים בימים האחרונים, והביא לחילוקי דעות בשאלה אם לנצל את מנוף הלחץ הזה על חמאס סביב השבת החללים, או שהדבר ייתן לגיטימציה להתנהלות הארגון בסוגייה.

אמש פורסם לראשונה בכאן חדשות כי המתווכות לוחצות את ישראל להסכים למעבר הבטוח של המחבלים, שחלקם לכודים במנהרות.

הטענה שנמסרה בשיח הפנימי עם המתווכות היא שהעימותים באזור רפיח מעמידים בסכנה את יישום ההסכם כולו. השיח של המתווכות נעשה מעל ראשה של ישראל, והיא עודכנה בכך רק בשלבים האחרונים.

באל-ג'זירה דווח מוקדם יותר אתמול כי מתנהלות שיחות בין ישראל וחמאס שמטרתן להביא ליציאה בטוחה של מחבלי חמאס מתחום הקו הצהוב, בצורה שתמנע חיכוך בינם לבין כוחות צה"ל. על פי הדיווח, היוזמה כוללת הוצאה של המחבלים ברכבים של הצלב האדום דרך מעברים מוגדרים. המתווכות השיגו את הסכמת חמאס למהלך, וממתינות לתשובה ישראלית.