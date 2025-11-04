בכירים באוצר: "מערכת הביטחון ניצלה לרעה את ימי המילואים ובזבזה מיליארדים"

מנתונים שהציג משרד האוצר עולה כי הוצאות המלחמה הגיעו ל-250 מיליארד שקלים. הכלכלן הראשי במשרד האוצר הוריד את תחזית הצמיחה של כלכלת ישראל בשנת 2025 מ-3.1% ל-2.8%

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אמר היום (שלישי) כי יש צורך לכנס את תקציב הביטחון על מנת לאפשר צמיחה של כלכלת ישראל בשנים הבאות.

שר האוצר אמר את הדברים במסיבת עיתונאים להצגת תחזיות לתקציב בשנת 2026. לדברי בכירי האוצר, מערכת הביטחון ניצלה לרעה את ימי המילואים באופן שהביא לבזבוז של מיליארדי שקלים.

מנתונים שהציג משרד האוצר עולה כי הוצאות המלחמה עד כה הגיעו ל-250 מיליארד שקלים.

הכלכלן הראשי במשרד האוצר הודיע על הורדת תחזית הצמיחה של כלכלת ישראל בשנת 2025 מ-3.1% ל-2.8%. במקביל עודכנה תחזית הצמיחה לשנה הבאה במעט ל-5.2%.