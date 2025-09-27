קבוצה ישראלית לא תורשה להשתתף במרוץ יוקרתי באיטליה

על פי מארגני מרוץ הג'ירו דל"אמילה ההחלטה נתקבלה בשל "סיבות ביטחוניות". קבוצת "ישראל פרמייר טק" נתקלה לאחרונה במחאה אגרסיבית נגדה במרוץ הוואלטה בספרד "ישראל פרמייר טק": רואים בביטול ההזמנה שלנו צעד לא מקובל

קבוצת האופניים "ישראל פרמייר טק" לא תורשה להשתתף במרוץ הג'ירו דל'אמיליה באיטליה "מסיבות ביטחוניות", כך הודיעו הערב (שבת) מארגני התחרות

"לצערנו, ישראל פרמייר טק לא תהיה במירוץ שלנו. נאלצנו לקבל את ההחלטה זו מסיבות של בטיחות הציבור", אמר אדריאנו אמיצ'י, מארגן המירוץ בן 199 הק"מ בין מירנדולה לבולוניה לסוכנות הידיעות הצרפתית AFP.

רק לאחרונה במסגרת מרוץ הוואלטה בספרד נתקלה הקבוצה הישראלית במחאות אגרסיביות נגדה מטעם מפגינים פרו פלסטינים שאף סיכנו את כלל הרוכבים ושיבשו את קיום המרוץ. המרוץ באיטליה ייערך ב-4 באוקטובר.

מקבוצת "ישראל – פרמייר טק" נמסר: "עודכנו על ידי מארגני מירוץ הג׳ירו דה-אמיליה כי ההזמנה של הקבוצה למירוץ בוטלה. המארגנים נימקו את החלטתם בחששות ביטחוניים בעקבות איומים בהפגנות ומחאות שאיימו לשבש את קיום המרוץ.

"אנו מבינים את האתגרים הבטחוניים שניצבו בפני מארגני המרוץ. עם זאת, אנו מצרים עמוקות על החלטתם לבטל את השתתפות הקבוצה במרוץ ורואים בכך צעד לא מקובל. אנו דוחים איומים באלימות אשר פוגעים בספורט האופניים ומאיימים על קיום מירוצים".

יש לציין כי חברת הטכנולוגיה הקנדית "פרמייר טק", הספונסרית הראשית של קבוצת "ישראל פרמייר טק", ביקשה להסיר את שם מדינת ישראל משם הקבוצה. כמו כן, קיימת אפשרות שהקבוצה בעצמה תחליט להסיר את שם מדינת ישראל משמה של הקבוצה, כפי שעשתה לפני שבועות ספורים באמצע תחרות הוואלטה אספנייה.