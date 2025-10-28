ישיר מגמר גביע הטוטו: בית"ר י-ם מובילה על הפועל ת"א 0:1

הצהובים-שחורים מהבירה יתמודדו מול האדומים תחת אבטחה כבדה, בניסיון למנוע חיכוך בין מחנות האוהדים במגרש ומחוצה לו

בית"ר ירושלים והפועל תל-אביב מתמודדות הערב (שלישי) בגמר גביע הטוטו בכדורגל, שייערך באצטדיון סמי עופר בחיפה. המשחק יועבר בשידור חי בכאן רשת ב'.

במשחקי חצי הגמר הביסה בית"ר ירושלים את הפועל חיפה בתוצאה 0:5, בעוד הפועל תל אביב ניצחה את הפועל באר שבע בתוצאה 0:2. ההיסטוריה של שתי הקבוצות במפעל כוללת זכייה אחת של הפועל ת"א, ולבית"ר ישנן שלוש זכיות. במשחק הקודם בין השתיים במסגרת ליגת העל, ניצחה הפועל ת"א את בית"ר 2:3

משטרת ישראל נערכת למשחק על רקע אירועי הדרבי התל-אביבי במסגרת ליגת העל, שהופסק בשל זריקת אבוקות למגרש והתפרעות אוהדים. יותר מ-700 שוטרים יספקו אבטחה כבדה, כדי למנוע חיכוך בין מחנות האוהדים במגרש ומחוצה לו. בהנחיות שהפיצה המשטרה נמסר כי "הפעלה או השלכת אבוקות במהלך המשחק עלולה להביא להפסקתו המיידית של המשחק".

בנוסף, קיים איסור הכנסת פריטי לבוש לכיסוי הפנים (מסכות סקי וכדומה) - זאת בהתאם להנחיות משטרת ישראל ולחוק הספורט. אוהד או אוהדת שיגיעו עם פריט אסור זה יהיו חשופים לקנס של 500 שקלים ויורחקו ל־30 יום ממגרשי הכדורגל.