אחרי פיצוץ הדרבי: הפועל ת"א ספגה הפסד טכני והורדת 2 נקודות

בית הדין של ההתאחדות לכדורגל קבע כי האדומים גם ייקנסו בסכום של 194 אלף שקלים. זאת בשל אירועי האלימות שהובילו לביטול המשחק. בעקבות ההחלטה מכבי תל אביב עלתה למקום הראשון בטבלה. מהפועל ת"א, שצפויה לערער, נמסר: "לא מתכוונים להשלים עם החלטה שאין בה צדק והיגיון"

בית הדין של ההתאחדות לכדורגל קבע היום (שני) כי הפועל תל אביב תספוג הפסד טכני של 3:0 בדרבי נגד מכבי תל אביב ושתי נקודות יופחתה ממאזנה בליגה.

זאת בשל אירועי האלימות שהובילו לביטול המשחק ופיזור הקהל באצטדיון בלומפילד טרם שריקת הפתיחה. בנוסף הפועל תל אביב נקסה בסכום של 194 אלף שקלים. האדומים צפויים לערער על העונש.

בעקבות ההחלטה מכבי ת"א עולה, לפחות זמנית, למקום הראשון בטבלה ובמאזנה 23 נק'; הפועל ת"א יורדת למקום החמישי ובמאזנה 14 נק.

מהפועל תל אביב נמסר לאחר ההחלטה של בית הדין: "התחרות הספורטיבית היא תכלית הספורט ורק הכרעה ספורטיבית היא לגיטימית. כנהוג בכל העולם, ניצחונות, נקודות ותארים מרוויחים על הדשא בזיעה רבה ולא בבתי הדין. הגיע הזמן שגם בישראל".

עוד נמסר: "אנחנו נעשה את הכל כדי לקדש את רוח הספורט, את ערך התחרות ואת ההכרעה הספורטיבית. אנחנו לא מתכוונים להשלים עם החלטה שאין בה ספורטיביות, צדק או היגיון. נערער על ההחלטה לבית הדין העליון ואם יהיה צורך, נגיע לכל ערכאה אפשרית".

הפועל ב"ש תוכל לשוב למקום הראשון בטבלה אם תנצח הערב במשחק המרכזי של ליגת ווינר את בית"ר ירושלים, שבמקום השלישי (שידור ישיר מאצטדיון טדי, בכאן רשת ב' מ-20:25).