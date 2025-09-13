ענקית הקולנוע פרמאונט ניצבת לצד ישראל: "השתקה לא מקדמת שלום"

אולפני הסרטים פרסמו הצהרה שמגנה את החרם המתרחב על מוסדות קולנוע ישראליים, לאחר שיותר מ-3,900 אנשי תעשייה התחייבו להפסיק לשתף פעולה עם גופים מישראל • "עלינו להגדיל מעורבות ותקשורת - לא לצמצם אותן", כתבו באולפנים

לאחר שיותר מ-3,900 שחקנים, תסריטאים ובימאים חתמו על כתב התחייבות להחרים מוסדות קולנוע ישראליים, ענקית הקולנוע האמריקנית "פרמאונט" פרסמה הלילה (בין שישי לשבת) הצהרה שמגנה את החרם המתרחב.

"בחברת פרמאונט, אנחנו מאמינים בכוח של סיפור סיפורים, לחבר בין אנשים ולעורר השראה, לקדם הבנה הדדית ולשמר את הרגעים, הרעיונות והאירועים שמעצבים את העולם שאנו חולקים. זאת המשימה היצירתית שלנו," נמסר בהצהרה שפרסמה מליסה צוקרמן, מנהלת תחום התקשורת של פרמאונט.

"אנחנו לא מסכימים עם מאמצי החרם על יוצרי קולנוע ישראלים", נכתב עוד בהצהרה. "השתקת אמנים-יוצרים עצמאיים על בסיס הלאום שלהם לא מקדמת הבנה ולא מקדמת שלום. תעשיית הבידור העולמית צריכה לעודד אמנים לספר את הסיפור שלהם ולחלוק את הרעיונות שלהם עם הקהל ברחבי העולם. עלינו להגדיל מעורבות ותקשורת - לא לצמצם אותן".

פרמאונט היא אולפן הסרטים הגדול הראשון שמתבטא בנוגע לסוגיה זו. לעצומה שפורסמה ביום שני על ידי הארגון הפרו-פלסטיני Film Workers for Palestine, הצטרפו תוך 48 שעות יותר מ-3,900 דמויות בתעשיית הסרטים, בהם זוכי אוסקר, באפט"א, אמי ודקל הזהב, שהכריזו כי יסרבו לעבוד עם מוסדות וגופים ישראליים שמעורבים ב"רצח עם ואפרטהייד כלפי העם הפלסטיני". על פי המסמך, בין המוסדות המוחרמים צוינו פסטיבל הקולנוע ירושלים, פסטיבל הסרטים חיפה, פסטיבל דוקאביב ופסטיבל הקולנוע הגאה TLVFest.

בין החותמים הבולטים על כתב ההתחייבות, נמנים הבמאי היווני יורגוס לנתימוס ("מסכנים שכאלה", "המועדפת") והשחקנים זוכי האוסקר אוליביה קולמן, חואקין פיניקס, טילדה סווינטון, חאווייר ברדם ואמה סטון.