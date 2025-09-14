הסרט על האלוף במיל' נעם תיבון זכה בפרס חביב הקהל בפסטיבל טורונטו

הסרט עלה לכותרות לאחר שהנהלת הפסטיבל החליטה לבטל את הקרנתו בטענה כי הוא מפר זכויות יוצרים של מחבלי חמאס אך חזרה בה לאחר מכן • נעם תיבון לאחר הזכיה לכאן רשת ב: "האמת הישראלית ניצחה"
מחבר דב גיל-הר
נעם תיבון ורעייתו גלי מיר-תיבון בפסטיבל טורונטו, הלילה
נעם תיבון ורעייתו גלי מיר-תיבון בפסטיבל טורונטו, הלילה צילום: George Pimentel

הסרט "הדרך בינינו: החילוץ האולטימטיבי", שמגולל את סיפורו של האלוף (במיל') נעם תיבון שיצא להציל את בנו ונכדותיו ב-7 באוקטובר, זכה היום (ראשון) בפרס חביב הקהל לסרט דוקו בפסטיבל הסרטים הבין-לאומי בטורונטו.

נעם תיבון אמר לכאן רשת ב' לאחר הזכייה: "זכינו בפרס יוקרתי מאוד, הבמאי התקשר להודיע לי ואני רוצה להגיד תודה רבה לקהילה היהודית בקנדה. קיבלנו חיבוק מהם וגם מהישראלים. הוציאו אותו מהפסטיבל מסיבה לא ראויה. בזכותם החזירו את הסרט לפסטיבל. הסרט מדבר על האמת הישראלית. הוא מציג את הרצח ומציג את הטבח והאמת הישראלית ניצחה".

הסרט עלה לכותרות לאחר שבחודש שעבר הוחלט בפסטיבל טורונטו לבטל את הקרנתו בין היתר בשל טענה שהסרט מכיל תיעודים המפר את זכויות היוצרים של מחבלי חמאס שביצעו את טבח 7 באוקטובר. לאחר זמן קצר חזרה בה הנהלת הפסטיבל מההחלטה והסרט הוקרן ביום רביעי האחרון.

במאי הסרט בארי אבריץ' כמו גם תיבון ורעייתו גלי מיר-תיבון, התקבלו במחיאות כפיים לפני ההקרנה ובסיומה, באולם שהיה מלא עד אפס מקום. ההקרנה התקיימה ללא תקריות חריגות. מחזיקי הכרטיסים נכנסו לאולם דרך אבטחה משטרתית משמעותית, שעלתה במספרה על קבוצה קולנית של מפגינים. האבטחה בכניסה לאולם הייתה קפדנית מהרגיל, והבדיקות האיטיות הביאו לעיכוב של 15 דקות בתחילת ההקרנה.

עוד בנושא

נעם תיבון, קמרון ביילי

"תוקפים" במקום "מחבלים": הסקנדל החדש בפסטיבל טורונטו

מנכ

מנהל פסטיבל טורונטו מגיב לראשונה: לא צינזרנו את הסרט, מתאמצים להקרינו

אולי יעניין אותך