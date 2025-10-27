עופר נחשון הובא למנוחות: "קולך החם ליווה דורות של מאזינים"

"בגיל שנה וחצי-שנתיים הוא כבר שיחק עם רדיו, עניין אותו למה אנשים מדברים מהקופסא", אמרה אימו, רחל • "תשמיע את המוזיקה שאתה כל כך אוהב למלאכים", ספד לו אחיו, זיו • יואב גינאי: "הוא היה נסיך, דמות שנשלחה לכאן מגלגול אחר"

מאות ליוו היום (שני) בבית העלמין ירקון את שדר הרדיו פורץ הדרך ואיש תאגיד השידור הישראלי עופר נחשון בדרכו האחרונה. נחשון הלך לעולמו בשבת האחרונה והוא בן 59 בלבד במותו.

"הוא היה גדול מקטנות", ספדה לו אמו רחל. "הוא היה ילד מיוחד. בגיל שנה וחצי-שנתיים הוא כבר שיחק עם רדיו. עניין אותו למה אנשים מדברים מהקופסא. הוא עזר לאנשים, הרבה אנשים בזכותו עלו לכותרות במוזיקה. היה עניו וצנוע".

"הוא לא היה מעורה בקהילה, אבל עלו אליו לרגל", היא הוסיפה. "הוא היה ילד נאמן. לא ריכל אף פעם. לא על דנה ולא על ניסים ולא על אף אחד. הוא לא רב עם אף אחד, הוא היה גאה. עצוב לי. עופר שלי, אם פגעתי בך, אם לא הייתי אימא טובה, סליחה".

"עופר היה אחי הגדול, תמיד הסתכלתי אליו בעיניים מעריצות", ספד לו אחיו גיא. "עברתי איתו את הדברים הכי טובים והכי קשים. רציתי להגיד שאני מאוד אוהב אותך עופר, אתה תחסר לי. אני מקווה מאוד שיהיה לך טוב במקום שאתה הולך אליו".

"מילים לא יוכלו לתאר את מה שאנחנו מרגישים עכשיו", ספד לו אחיו זיו. "איך נפרדים מאח כל כך יקר? רובכם מכירים בעיקר את עופר השדרן. מעטים מכירים את עופר הפרטי שלנו, עופר החכם, השקט, המייעץ ואפילו המצחיק. את שיחות הנפש והעצות השנונות אפשר היה לקבל רק מעופר".

"מוזיקה ליוותה אותו כל ימי חייו ובזכותו המוזיקה היא אבן דרך בחיי כל משפחת נחשון", הוא הוסיף. "הלב נשבר והלב יזכור אותך לנצח. עכשיו תשמיע את המוזיקה שאתה כל כך אוהב למלאכים".

האזינו לתוכנית "שעת יצירה" שהוקדשה לעופר נחשון בכאן גימל

"עופר שהיה יותר מקולגה היה באמת נסיך, דמות שנשלחה לכאן כמו מגלגול אחר", ספד לו יו"ר אקו"ם והפזמונאי יואב גינאי. "איש תרבות פופולרית, צעיר נצחי, יפה תואר שקולו ודמותו הפיצו המון אור. קולו החם ליווה דורות של מאזינים ברשת ג' וגם ב-88FM, שם חלקנו שנים משמעותיות בשידורי המוזיקה והתרבות".

"היה בו את האומץ האישי שאפיין אותו כל כך", הוסיף גינאי. "חשוב לציין שעופר היה הסלב הראשון שיצא מהארון בפומבי באומץ רב בתחילת שנות ה-90, בתקופה שבה היה הנושא עדיין טאבו מוחלט. המעשה הזה שלא היה אופייני כלל באותן שנים נתן הרבה השראה. היה שלום עופריקו, חבר טוב ואהוב. תמיד היית נער בנפשך וגם כך נשארת - צעיר לנצח".