וושינגטון פוסט: המוסד הכין פעולה לחיסול בכירי חמאס בדוחה - אך סירב להוציאה לפועל

גורמים ישראלים אמרו ל"וושינגטון פוסט" כי המוסד סירב להפעיל סוכנים בשטח לחיסול בכירי ארגון הטרור, אך כי ראש המוסד ברנע התנגד לפעולה מחשש לפגיעה במערכת היחסים בין הארגון לקטר

המוסד תכנן בשבועות האחרונים מבצע יבשתי בקטר נגד בכירי חמאס, אך סירב להוציאו לפועל, דבר שהוביל לבחירה בתקיפה מן האוויר בדוחה, כך דיווח הערב (שישי) ה"וושינגטון פוסט" מפי שני גורמים ישראלים. לפי הדיווח המוסד סירב להפעיל סוכנים בשטח לחיסול בכירי ארגון הטרור. ראש המוסד ברנע התנגד לפעולה, בשל החשש מפגיעה במערכת היחסים בין ארגונו לבין קטר.

לפי הדיווח, הסירוב של המוסד להוציא לפועל את המבצע השפיע על הצורה בה התקיפות האוויריות בוצעו ועל אחוזי ההצלחה שלהן. רבים בישראל חלקו על התזמון של התקיפה, שכן מנהיגי חמאס שהו בקטר, מתווכת במו"מ ובעלת ברית של ארצות הברית.

במקום להציב סוכני מוסד, ישראל פנתה לאפשרות השנייה – שליחת 15 מטוסי קרב כדי לחסל את מנהיגי חמאס, ביניהם חליל אל-חיה. גורם המעורה בפרטים אמר לוושינגטון פוסט כי "הישראלים לא קיבלו את מה שרצו". גורם ישראלי הוסיף כי בניגוד לחיסול איסמעיל הנייה, אז פעילי מוסד הטמינו פצצה בחדר השינה שלו בטהראן, המוסד לא רצו לפעול על האדמה במקרה זה. גורם ישראלי נוסף אמר: "אנחנו יכולים להגיע אליהם שנתיים או ארבע שנים מעכשיו, והמוסד יודע כיצד לעשות זאת... למה עכשיו?".

לפי הדיווח, בדומה לברנע, הרמטכ"ל אייל זמיר דחף בנתניהו לקבל הסכם הפסקת אש והתנגד לתזמון התקיפה מחשש לטרפוד המשא ומתן. השר לעניינים אטסטרגיים רון דרמר ושר הביטחון ישראל כ"ץ תמכו בהחלטה של נתניהו. גורמים ישראלים צפו כי ישראל תוכן לתקן את היחסים עם קטר.

גורם המעורב במשא ומתן אמר כי המתווכות הבחינו בתזוזה חיובית בחמאס ביחס להצעה של הנשיא טראמפ, אך התקיפה הישראלית הגיע זמן קצר לאחר שהוצגה לארגון הטרור.

המוסד לא הגיב לבקשת תגובה מטעם ה"וושינגטון פוסט".