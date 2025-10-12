במהירות בלתי נתפסת: חמאס התחיל בשיקום יכולותיו השלטוניות ברצועת עזה

ארגון הטרור כבר הודיע לסוחרים הגדולים ביותר ברצועה כי הוא חוזר בקרוב מאוד לגבות מיסים על סחורות שייכנסו - באופן זהה למדיניות שהפעיל עד ל-7 באוקטובר

חמאס כבר התחיל בשיקום יכולותיו השלטוניות ברצועת עזה - במהירות בלתי נתפסת. כך דווח הערב (ראשון) במהדורת כאן חדשות.

ארגון הטרור כבר הודיע לסוחרים הגדולים ביותר ברצועת עזה כי הוא חוזר בקרוב מאוד למדיניות גביית המיסים על סחורות שייכנסו לרצועת עזה - באופן זהה למדיניות שהפעיל עד לשבעה באוקטובר. מדובר בסכומי עתק של מיסים, שבאמצעותם תפעל חמאס את שלטונו ברצועת עזה. זהו סימן נוסף לרצונו לשוב ולשלוט על הרצועה.

במקביל, עבודות השיקום המידיות של רצועת עזה יחלו במסגרת ההסכם שנחתם כבר עם השבת החטופים החיים לידי ישראל. מדובר בתשתיות החיוניות והבסיסיות כמו סלילת כבישים, שיקום מרפאות ובתי חולים, מאפיות גדולות וכדומה. השיקום הזה יבוצע בידי המדינות המתווכות וארגונים בין-לאומיים.

מסמך ההסכמות בין ישראל לחמאס, שנחשף בסוף השבוע בכאן חדשות, מעגן את סיום המלחמה - מבלי ההבטחות על פירוק חמאס מנשקו או פירוז הרצועה. כותרת המסמך מדברת בעד עצמה: "סיום כולל למלחמת עזה".

מדובר בשלב הראשון של מתווה טראמפ, כאשר לפי שורות מקורות - עד עתה, כלל לא ברור איך ומתי ייושם החלק השני של המתווה, שכולל את פירוק חמאס מנשקו, הגליית הבכירים, המשך נסיגת כוחות צה"ל - והכנסת כוח רב ערבי לניהול הרצועה.