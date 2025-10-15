הגופה הרביעית שהושבה - אינה של חטוף ישראלי; הערכות: מדובר בפעיל חמאס

במכון לרפואה משפטית לא מצאו התאמה בין הגופה הרביעית, לבין ה-DNA של 21 החטופים החללים שנותרו בשבי • צה"ל: תהליך הזיהוי במכון נמשך • משרד רה"מ: "חמאס נדרש לעמוד בהתחייבויותיו" • שלושת החטופים החללים תמיר נמרודי, אוריאל ברוך ואיתן לוי הושבו הלילה לקבורה

הגופה הרביעית שהועברה הלילה (בין שלישי לרביעי) מחמאס לישראל במסגרת הסכם הפסקת האש בעזה אינה שייכת לחטוף ישראלי, ולפי ההערכות מדובר בגופה של פעיל חמאס. ישראל עדכנה בעניין את המתווכות. בצה"ל מסרו כי הליך הזיהוי במכון לרפואה משפטית נמשך.

במכון לרפואה משפטית לא מצאו התאמה בין הגופה, שהושבה לצד שלושת החטופים החללים תמיר נמרודי, אוריאל ברוך ואיתן לוי, לבין ה-DNA של 21 החטופים החללים שנותרו בשבי.

ממשרד ראש הממשלה נמסר: "חמאס נדרש לעמוד בהתחייבויותיו למתווכות ולהשיבם במסגרת יישום ההסכם, לא נתפשר על כך ולא נחסוך כל מאמץ עד שנשיב את החטופים החללים כולם, עד האחרון שבהם".

כאמור, חמאס העביר אמש לישראל ארבע גופות בטענה כי מדובר בחטופים חללים ישראלים. שלושה חללים חטופים זוהו - תמיר נמרודי, אוריאל ברוך ואיתן לוי. בבדיקות הגופה הרביעית באבו כביר לא נמצאה התאמה עם החטופים החללים הישראלים - ועל כן במערכת הביטחון מעריכים כאמור שמדובר בפעיל חמאס מעזה.

תמיר נמרודי, אוריאל ברוך ואיתן לוי

בפעימה שהוחזרה ביום שני, זוהו החטופים החללים גיא אילוז, ביפין ג'ושי, יוסי שרעבי וסרן דניאל פרץ. על פי ההסכמות שהושגו ונחתמו, ארגון הטרור חמאס אמור היה להשיב את כל החטופים, החיים והחללים, בתוך 72 שעות מכניסת ההסכם לתוקף. עם זאת, כבר לפני פקיעת 72 השעות, טען חמאס כי הוא אינו יודע היכן נמצאים כל החטופים החללים שנותרו ברצועה.

גל הירש, מתאם השבויים והנעדרים במשרד ראש הממשלה, מסר אתמול למשפחות החטופים: "נעצים את הלחץ על חמאס להמשיך ולהשלים את השבת החללים. הנושא מטופל מול גורמים בין לאומיים נוספים ונמשך בפעולותינו (צוות המו"מ) מול המתווכות. המשימה לא הושלמה, אנו נחושים ומחויבים באופן מוחלט, לא נפסיק לפעול עד שיאותרו ויושבו כל החטופים החללים הביתה".

במהדורת כאן חדשות פורסם אתמול כי לפי מקורות, בידי חמאס ישנם חטופים חללים נוספים שניתן להשיב במידי. בעקבות כך, מפעילות המתווכות לחץ על חמאס כדי להביא לפעימת שחרור חטופים חללים נוספת בקרוב, נוסף על הפעימה שהתקיימה אמש.

גורמים המעורים בנושא אומרים כי חמאס לא מראה את מידת הרצון הנדרש בסוגיית השבת החללים. מסיבה זו מופעל לחץ כבד על המתווכות שלא להסתפק גם בפעימה הנוספת, ולהפעיל פעילות אינטנסיבית בשטח כדי לאתר עוד חללים. לפי מקור ישראלי, ישראל העבירה מידע על מקום הימצאם של חלק מהחללים למנגנון שהוקם לצורך המשימה.