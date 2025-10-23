בן גביר בדיון על הקו הצהוב: "למה לא לירות על ילד עם חמור?"

בדיון שנערך בעניין האכיפה בקו הצהוב ברצועת עזה, הסביר סגן הרמטכ"ל: הכוחות יורים על חשודים מבוגרים שמתקרבים לקו, אבל לא על "ילד עם חמור"; השר לביטחון לאומי תהה: "למה לא?", השר אמסלם התלבט: "במי לירות קודם?"

בן גביר בדיון בקבינט: "למה לא לירות על ילד עם חמור?"

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר תהה בדיון בקבינט בנושא הקו הצהוב ברצועה היום (חמישי): "למה לא לירות על ילד עם חמור?", בתגובה לאמירת סגן הרמטכ"ל ביחס לאכיפת הקו: "בחשוד מבוגר אנחנו יורים, ילד עם חמור אנחנו עוצרים".

"במי לירות קודם, בילד או בחמור?": @shemeshmicha על הוויכוח בדיון הקבינט על אכיפת הקו הצהוב בעזה #מהדורתכאןחדשות עם @TaliMoreno_ pic.twitter.com/luMGhYLb5f — כאן חדשות (@kann_news) October 23, 2025

השר המקשר בין הממשלה לכנסת דודי אמסלם תהה גם הוא: "במי לירות קודם, בילד או בחמור?". שר הביטחון ישראל כ"ץ סיכם את הנושא: "מי שמתקרב לגדר צריך לדעת שהוא עלול להיפגע".

בתוך כך, שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר, שהשתתף באופן חריג בישיבה, תקף את השרים שהצביעו בעד החלת הריבונות ביהודה ושומרון, והאשים: "אתם עושים מעשים שמזיקים לקשר עם ארצות הברית". שרים הגיבו על דבריו וטענו: "להיפך, חשוב שארה"ב תשמע שיש ביקורת".

הקו הצהוב הוא הקו אליו נסוגו כוחות צה"ל בשלב הראשון של ההסכם עם חמאס, על מנת לאפשר את שחרור החטופים. הקו נקבע על פי פריסת צה"ל לפני מבצע "מרכבות גדעון ב'"לכיבוש העיר עזה.

נכון לעכשיו, ישראל שולטת בכ-70% מהרצועה: בבית לאהיה, בית חאנון ושג'אעייה שבצפון הרצועה, באל בורג' ואל מעאזי שבמרכזה, וכן ברפיח ובציר פילדלפי, ובאופן חלקי גם בחאן יונס בדרום.

הנשיא טראמפ, מפת קו הנסיגה הראשוני צילום: רויטרס, Truth Social

בנסיגה זו ויתרה ישראל על השליטה בעיר עזה וכן בציר נצרים, שמבתר את הרצועה לשניים. מרחב החיץ יהיה הדרגתי - מקילומטר בלבד מהגבול באזור מרכז הרצועה, דרך שלושה קילומטרים וחצי בצפונה ועד שישה קילומטרים בדרום הרצועה.

בשלב הבא, שעדיין לא מוגדר בזמן, צה"ל ייסוג אל הקו האדום. הדבר יקרה, לפי התוכנית, רק אחרי שהשלטון בעזה יעבור לממשלת טכנוקרטים זמנית וכוח צבאי ערבי-מוסלמי-בינלאומי יקבל שליטה על השטח. מי שתפקח על כל המהלך הזה ותקבע את הסטנדרטים היא מועצת השלום, שבראשה יעמוד נשיא ארה"ב טראמפ בעצמו.

אם עזה תפורז וחמאס יפורק מנשקו, ייסוג צה"ל באופן מלא מהרצועה ויתייצב על מה שקרוי בתוכנית טראמפ "מרחב החיץ הביטחוני". במסגרת זו יישארו הכוחות מסביב לרצועת עזה ובציר פילדלפי שבגבול מצרים למשך השנים הקרובות, "עד שיובטח לחלוטין שאין איום טרור מרצועת עזה".