הציטוטים מהקבינט

בן גביר בדיון על הקו הצהוב: "למה לא לירות על ילד עם חמור?"

בן גביר בדיון בקבינט: "למה לא לירות על ילד עם חמור?"
בדיון שנערך בעניין האכיפה בקו הצהוב ברצועת עזה, הסביר סגן הרמטכ"ל: הכוחות יורים על חשודים מבוגרים שמתקרבים לקו, אבל לא על "ילד עם חמור"; השר לביטחון לאומי תהה: "למה לא?", השר אמסלם התלבט: "במי לירות קודם?"
מחבר מיכאל שמש
Getting your Trinity Audio player ready...
איתמר בן גביר
איתמר בן גביר צילום: נועם מושקוביץ, דוברות הכנסת

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר תהה בדיון בקבינט בנושא הקו הצהוב ברצועה היום (חמישי): "למה לא לירות על ילד עם חמור?", בתגובה לאמירת סגן הרמטכ"ל ביחס לאכיפת הקו: "בחשוד מבוגר אנחנו יורים, ילד עם חמור אנחנו עוצרים". 

השר המקשר בין הממשלה לכנסת דודי אמסלם תהה גם הוא: "במי לירות קודם, בילד או בחמור?". שר הביטחון ישראל כ"ץ סיכם את הנושא: "מי שמתקרב לגדר צריך לדעת שהוא עלול להיפגע". 

בתוך כך, שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר, שהשתתף באופן חריג בישיבה, תקף את השרים שהצביעו בעד החלת הריבונות ביהודה ושומרון, והאשים: "אתם עושים מעשים שמזיקים לקשר עם ארצות הברית". שרים הגיבו על דבריו וטענו: "להיפך, חשוב שארה"ב תשמע שיש ביקורת".

הקו הצהוב הוא הקו אליו נסוגו כוחות צה"ל בשלב הראשון של ההסכם עם חמאס, על מנת לאפשר את שחרור החטופים. הקו נקבע על פי פריסת צה"ל לפני מבצע "מרכבות גדעון ב'"לכיבוש העיר עזה.

נכון לעכשיו, ישראל שולטת בכ-70% מהרצועה: בבית לאהיה, בית חאנון ושג'אעייה שבצפון הרצועה, באל בורג' ואל מעאזי שבמרכזה, וכן ברפיח ובציר פילדלפי, ובאופן חלקי גם בחאן יונס בדרום. 

הנשיא טראמפ, מפת קו הנסיגה הראשוני
הנשיא טראמפ, מפת קו הנסיגה הראשוני צילום: רויטרס, Truth Social

בנסיגה זו ויתרה ישראל על השליטה בעיר עזה וכן בציר נצרים, שמבתר את הרצועה לשניים. מרחב החיץ יהיה הדרגתי - מקילומטר בלבד מהגבול באזור מרכז הרצועה, דרך שלושה קילומטרים וחצי בצפונה ועד שישה קילומטרים בדרום הרצועה. 

בשלב הבא, שעדיין לא מוגדר בזמן, צה"ל ייסוג אל הקו האדום. הדבר יקרה, לפי התוכנית, רק אחרי שהשלטון בעזה יעבור לממשלת טכנוקרטים זמנית וכוח צבאי ערבי-מוסלמי-בינלאומי יקבל שליטה על השטח. מי שתפקח על כל המהלך הזה ותקבע את הסטנדרטים היא מועצת השלום, שבראשה יעמוד נשיא ארה"ב טראמפ בעצמו.

אם עזה תפורז וחמאס יפורק מנשקו, ייסוג צה"ל באופן מלא מהרצועה ויתייצב על מה שקרוי בתוכנית טראמפ "מרחב החיץ הביטחוני". במסגרת זו יישארו הכוחות מסביב לרצועת עזה ובציר פילדלפי שבגבול מצרים למשך השנים הקרובות, "עד שיובטח לחלוטין שאין איום טרור מרצועת עזה".

עוד בנושא

ראש הממשלה בנימין נתניהו עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בכנסת, אוקטובר 2025

בהנחיית נתניהו: חוקי הריבונות לא יקודמו עד להודעה חדשה

פלסטינים בעיר עזה, אוקטובר 2025

ארה"ב וישראל דנות בפיצול עזה ל-2 חלקים, אחד בשליטת חמאס

תגיות |
בחירת העורכת
  • ביג דיל
    ביג דיל: למה אנחנו עדיין אובססיביים לרזון?
  • הגורם האנושי | אופקית הפעילה החברתית
    יותר משנה באוהל: אופקית מנהלת את מאהל החטופים בירושלים
  • פרק 29: עינת הולנד | איך לעבור לתל אביב
    מרד-בול בגינה לניסן נתיב: עינת הולנד על המעבר לתל אביב
  • V-J Day in Times Square
    המלחמה הסתיימה, אז למה אנחנו לא שמחים?
  • "חשבנו שהאפליקציה התקלקלה": האנשים שמצליחים לעשות כסף טוב מאינסטגרם
    "חשבנו שהאפליקציה התקלקלה": האנשים שעושים כסף מאינסטגרם

אולי יעניין אותך