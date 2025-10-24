דיווח: ארה"ב מפעילה רחפנים בשמי עזה כדי לפקח על ישראל וחמאס

גורמים בצה"ל ובפנטגון אמרו ל"ניו יורק טיימס" כי ישראל אישרה את המהלך, והסבירו כי הרחפנים תומכים בפעילות המפקדה האמריקנית בקריית גת

העיתון "ניו יורק טיימס" דיווח הערב (שישי) כי צבא ארצות הברית החל להטיסה רחפנים בשמי רצועת עזה כדי לפקח על ישראל וחמאס ביישום הפסקת האש.

לפי הדיווח, הרחפנים מיועדים לפקח על פעולות היבשה ברצועה. שני גורמים בצה"ל וגורם בפנטגון אמרו לעיתון כי ישראל אישרה את המהלך, והוסיפו כי הרחפנים תומכים בפעילות המתקן האמריקני בקריית גת. משרד החוץ האמריקני וצה"ל לא מסרו תגובה לפרסום.

מוקדם יותר השבוע פורסם במהדורת כאן חדשות מפי גורמים ישראלים כי ארצות הברית עוקבת מקרוב אחרי כל פעולה שנעשית ברצועת עזה בעזרת המפקדה בקריית גת, ואף מאשרים או מונעים פעולות. גורם ישראלי שנכח במפקדה אמר לכאן חדשות: "זה כמו מדינת חסות. האמריקנים עוקבים אחרי כל פעולה ועושים הכול כדי למנוע את קריסת הסכם הפסקת האש, כולל למנוע מאיתנו פעולות מסוימות לפעמים".

שר החוץ האמריקני מרקו רוביו הבהיר היום במסגרת ביקורו בישראל את הצורך בהשבת כלל החטופים, ואת מחויבות ארצות הברית והמתווכות למימוש העסקה במלואה, כולל פירוק חמאס מנשקו.

"לא נעצור עד להחזרת החטופים ולפירוז עזה. אם חמאס יסרב להתפרק מנשקו זו תהיה הפרה של העסקה. המחויבות לכך היא לא של ארצות הברית לבדה, אלא של יותר מ-50 מדינות", אמר. באשר לאפשרות שלפיה ישראל תצטרך לשוב ולהילחם, הוא הוסיף כי לא יצטרך להתקבל אישור לכך מארצות הברית.

על נוכחות צבאית של טורקיה בעזה אמר רוביו: "עוד לא סיימנו לגבש את רשימת המדינות, לא אחשוף אותה אך יש מדינות רבות שרוצות לקחת חלק בכוח המשימה, אולם יש לסגור פערים רבים שיש לעבוד עליהם. הפרטים צריכים להתברר כדי שהמדינות המשתתפות ידעו על מה הן חתומות. הכוח הזה צריך להיות כזה שיהיה מקובל על ישראל".

בהקשר הזה, הדגיש כי אונר"א לא תיקח חלק במאמץ הסיוע ההומניטרי לעזה, "משום שהיא תמכה בחמאס". הוא הוסיף: "ארגוני או"ם וארגונים הומניטריים יוכלו לספק סיוע הומניטרי".