דיווח: החות'ים מתכוננים להודיע על מות בכירים בארגון כתוצאה מתקיפות ישראליות

על פי הדיווח באתר החדשות התימני "דיפנס ליין", המתנגד לחות'ים, הנהגת הארגון הנחתה לשמור על איפול לגבי אנשי הארגון שנהרגו בתקיפות ולדחות את ההלוויות שלהם. עוד דווח כי מאז התקיפות הישראליות ביוני ובאוגוסט האחרון שורר בלבול בתוך ההנהגה החות'ית

אתר החדשות התימני המתנגד לחות'ים 'דיפנס ליין' דיווח היום (שבת) ממקורותיו כי החות'ים מקיימים הכנות להכרזה על מותם של מספר בכירים וארגון הלוויות רשמיות לאותם בכירים שנהרגו בתקיפות הישראליות והאמריקניות בחודשים האחרונים.

על פי הדיווח, הנהגת החות'ים הנחתה לשמור על איפול לגבי אנשי הארגון שנהרגו בתקיפות ולדחות את ההלוויות שלהם. "לשכת הג'יהאד" בארגון הנחתה לשמור על הגופות של הבכירים ולדחות את ההכרזה על מותם רק אחרי שיסתיימו הפעולות הצבאיות של החות'ים במסגרת חזית הסיוע לרצועת עזה.

עוד דווח כי מאז התקיפות הישראליות ביוני ובאוגוסט האחרון שורר בלבול בתוך ההנהגה החות'ית והערכות שההנהגה חשה חשופה אל מול מנגנוני המודיעין המתקדמים (החיצוניים), מה שהביא ל"רעידת אדמה" בתשתית הביטחונית, הטכנולוגית ומערך הג'יהאד והקשר של החות'ים.

צוין כי בעקבות התקיפות האחרונות של שראל, החות'ים הידקו את ההגבלות על החברה המקומית ונקטו צעדים למניעת דליפת מידע או תמונות של האתרים שהותקפו. הם אף שיגרו איומים נגד מי שיעז לעשות זאת "כשירות לאויב".

כמו כן, בוצעו מבצעי מעצרים באזורים וערים שונות. ההגבלות הגיעו עד לכדי מניעת הלוויות של הרוגים וגם מניעת קבלת תנחומים, תוך הסתפקות בקבירת ההרוגים בכפרים ובאזורים הרחוקים מעיני התקשורת.

כזכור, המורדים החות'ים בתימן אישרו החודש כי רמטכ"ל החות'ים, עבד אל-כרים אל-ר'ומארי, שנפגע בתקיפה ישראלית בתימן, מת מפצעיו. הרמטכ"ל הותקף במבצע "טיפת מזל" ב-28 באוגוסט בבירה צנעא, שבמסגרתו חוסלה ממשלת החות'ים והעומד בראשה, אחמד א-רהווי.