המחלוקת בחמאס בנוגע למתווה טראמפ - והחשש בארגון הטרור

בארגון הטרור מתקשים להסכים אם לקבל את המתווה שהציג נשיא ארה"ב • מקור פלסטיני לכאן חדשות: "הנטייה - לבקש תיקונים בנושאים שחמאס מתקשה להשלים איתם" • חמאס חושש שישראל תבצע בעזה את "מודל לבנון"

בשעה שחמאס טרם הגיב על תוכנית טראמפ לסיום המלחמה ושחרור החטופים, מחלוקת התגלעה בתוך ארגון הטרור - אם לקבל את מתווה טראמפ או לסרב לו ולהציב תנאים משלו. כך דווח הערב (חמישי) במהדורת כאן חדשות.

תוכנית טראמפ לסוף המלחמה: חמאס צפוי להציב תנאים חדשים בנושאים שהוא מתקשה להשלים איתם, החשש בארגון הטרור - "ישראל תבצע בעזה את 'מודל לבנון'"@eliorlevy #מהדורתכאןחדשות @MoavVardi pic.twitter.com/9btOZl70fg — כאן חדשות (@kann_news) October 2, 2025

מקור פלסטיני אמר לכאן חדשות: "הנטייה כרגע בחמאס היא לבקש תיקונים מסוימים במתווה, בנושאים שחמאס מתקשה להשלים איתם". כמו כן, חמאס חושש שישראל תבצע בעזה את "מודל לבנון". כלומר, החשש בחמאס הוא שגם אחרי חתימה על הסכם - ישראל תבצע תקיפות נגד תשתיות חמאס ברצועה.

בתוך כך, שר החוץ המצרי מסר לחמאס: "אם חמאס ידחה את תכנית טראמפ - המצב יהיה קשה ועלולה להתרחש הסלמה", כך על פי דיווח בערוץ אל-חדת' הסעודי.

במהדורת כאן חדשות דווח השבוע כי הערכות בישראל שתשובת חמאס תהיה ברוח "כן, אבל", כאשר אחד הסעיפים הבעייתיים ביותר מבחינת חמאס הוא תזמון נסיגת כוחות צה"ל מהרצועה. גורמים המעורים במו"מ לא שוללים תיקונים ביוזמת טראמפ בניסיון להביא להסכמות בין הצדדים.

ההמתנה לתשובת חמאס: בישראל מעריכים שארגון הטרור ידרוש שינויים במתווה, ולא פוסלים ניהול מו"מ בנושא@SuleimanMas1 #מהדורתכאןחדשות @MoavVardi pic.twitter.com/bdObAuk8c1 — כאן חדשות (@kann_news) October 2, 2025

בכיר בחמאס אמר אתמול לרשת BBC כי ארגון הטרור צפוי לדחות את תוכנית 21 הנקודות של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. על פי הבכיר, תוכנית טראמפ "משרתת את ישראל ומתעלמת מהעם הפלסטיני. חמאס מסרב להתפרק מנשקו ורואה בכוח בין-לאומי 'צורה חדשה של כיבוש'". פלגים פלסטיניים אחרים כגון הג'יהאד האסלאמי כבר דחו את התוכנית על הסף.

הבית הלבן פרסם במן ההצהרה המשותפת של נשיא ארצות הברית טראמפ וראש הממשלה נתניהו את עיקרי תוכנית טראמפ, כשעל פי המתווה בתוך 72 שעות מרגע שישראל תקבל בפומבי את ההסכם - כל החטופים יושבו. אם שני הצדדים יסכימו - המלחמה תסתיים באופן מידי. נתניהו הסכים פומבית לפרטי התוכנית במסיבת העיתונאים לצד טראמפ. חמאס טרם נתן את הסכמתו לדברים.