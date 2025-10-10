"השלום של טראמפ"; "התחלה חדשה": סיקור ההסכם מסביב לעולם

כלי התקשורת במדינות השונות סיקרו את השגת העסקה בין ישראל לחמאס. ב"טלגרף" הבריטי הצהירו כי "יש לנו שלום במזרח התיכון", ובאוסטרליה הוסיפו: "הסכם השלום יפסיק את הסכסוך העקוב מדם"

לאחר שהממשלה אישרה הלילה את ההסכם שהושג מול חמאס להחזרת כלל החטופים ולסיום המלחמה ברצועת עזה, הלילה והבוקר (שישי) סיקרו כלי תקשורת מסביב לעולם את הנושא באופן נרחב.

ב"ניו יורק טיימס" התייחסו באופן טכני לאירוע, וכתבו: "ישראל אישרה את ההסכם שעשוי לשחרר את החטופים ואסירים". גם ב"וושינגטון פוסט" פעולה באותה הדרך: "הקבינט הישראלי אישר את עסקת הפסקת האש".

בשער של "טיימס" הבריטי נכתב כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חגג את ההסכם שהושג וכתבו כי זהו "השלום הנצחי". ב"דיילי אקספרס" נכתב על השער: "השלום של טראמפ".

עיתונים נוספים בממלכה הבריטית סיקרו את האירוע. ב"דיילי מייל" נכתב "מבורך משכין השלום", ב"מירור" טענו כי מדובר ב"רגע של תקווה משותפת", וב"טלגרף" הצהירו: "יש לנו שלום במזרח התיכון". ב"אקונומיסט" הציבו את צורת ארץ ישראל כאור בקצה המנהרה, וכתבו "התחלה חדשה".

ב"ליברסיון" הצרפתי נכתב בקצרה "יום של שלום", וגם ב"לה מונד" פירטו על ההסכם שהושג. גם ה"לה פיגארו", עיתון צרפתי בעל קו שמרני, נתנו קרדיט לנשיא האמריקני: "טראמפ פותח נתיב לשלום".

ב"אוסטרליאן" האוסטרלי הקדישו את השער למשפחות החטופים וכתבו "באים הביתה". ב"סידני מורנינג הראלד" כתבו כי "הסכם השלום בעזה יפסיק את הסכסוך העקוב מדם". ב"בילד" הגרמני כתבו כי "ישראל אישרה את עסקת החטופים בעזה".