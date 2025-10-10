המשבר הפוליטי בצרפת: הנשיא מקרון מינה מחדש את ראש הממשלה שהתפטר

מהלך מפתיע: נשיא צרפת מינה מחדש את סבסטיאן לקורנו לתפקיד ראש הממשלה - ימים לאחר שהודיע על התפטרותו בעקבות המשבר הפוליטי העמוק במדינה

נשיא צרפת עמנואל מקרון מינה הערב (שישי) מחדש את ראש הממשלה סבסטיאן לקורנו, ימים לאחר שזה הודיע על התפטרותו בעקבות המשבר הפוליטי העמוק במדינה.

כעת עומד לקורנו שחוזר לתפקיד בפני אתגרים כבדים - להרכיב קואליציה יציבה בפרלמנט מפוצל ולהעביר את תקציב 2026, כל זאת בתנאים של חוסר ודאות פוליטי עמוק ותסכול הולך וגובר בציבור.

בפוסט שפרסם הערב לקורנו ברשת X כתב: "אני מקבל, מתוך חובה, את המשימה שהטיל עליי נשיא הרפובליקה, לעשות הכול לספק לצרפת תקציב עד סוף השנה ולטפל בבעיות היומיום של האזרחים שלנו. עלינו לשים סוף למשבר הפוליטי הזה שמייאש את הצרפתים ופוגע בתדמיתה ובאינטרסים של המדינה".

לקורנו ספג לאחרונה ביקורת חריפה הן ממחנהו הפוליטי והן מהאופוזיציה בעקבות הרכב ממשלתו. מפלגת הרפובליקנים השמרנית זעמה על מינויו מחדש של שר האוצר לשעבר, ברונו לה מר, כשר ההגנה. מבקרים נוספים תקפו את הרכב הממשלה על חוסר חידוש – 12 מתוך 18 שרים כבר כיהנו תחת קודמו של לקורנו, פרנסואה באיירו.

בחודש שעבר נפלה ממשלת צרפת לאחר שראש הממשלה דאז, באיירו, הפסיד בהצבעת אי-אמון שיזם בעצמו באסיפה הלאומית. ביירו יזם את הצבעת האמון על רקע הצעות לא פופולריות שהציע לתקציב 2026.

לקורנו, בן ה-39, הוא ראש הממשלה השביעי בתקופת כהונת מקרון. נשיא צרפת מינה אותו לתפקיד בתחילת החודש שעבר, בניסיון לבלום את העמקת המשבר הפוליטי במדינה. הפוליטיקה בצרפת מצויה בטלטלה מאז שמקרון קיים בחירות בזק בקיץ האחרון, בניסיון לחזק את מעמדו. ההימור נכשל והתוצאה הייתה פרלמנט מפולג לשלושה גושים יריבים.