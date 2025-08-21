חסידות גור בערד שבתו, ראש העיר זעם: "מכריזים מלחמה"

ראש העיר ערד, יאיר מעיין, מסר: "ביום כזה, שמשביתים את החנויות ומקיימים עצרת תפילה בעיר ערד, ציפיתי שיתפללו לשחרור החטופים ולהצלחת חיילי המילואים ולשלומם של הפצועים במלחמה. במקום זאת מקיימים עצרת כנגד הגיוס לצה"ל"

אנשי חסידות גור, המונה יותר משלושים אחוזים מתושבי ערד, השביתו היום (שלישי) את החנויות ומתכננים הפגנה או עצרת בעיר, במחאה על חוק הגיוס.

יאיר מעיין, ראש העיר, מסר בתגובה: "בימים אלו של חטופים בעזה ועשרות אלפי משרתי מילואים שמגויסים מחדש בפעם הרביעית או החמישית לקראת כניסה ללחימה בעזה, אין מקום להפגנות של החרדים נגד הגיוס לצה"ל. ביום כזה, שמשביתים את החנויות ומקיימים עצרת תפילה בעיר ערד, ציפיתי שיתפללו לשחרור החטופים ולהצלחת חיילי המילואים בלחימה המתחדשת בעזה ולשלומם של הפצועים במלחמה. במקום זאת מקיימים עצרת כנגד הגיוס לצה"ל, ומכריזים מלחמה על ממשלת ישראל. יש להוקיע ולגנות התנהגות זו. החובה על כולם להתגייס לצה"ל בזמן מלחמת המצווה".

אתמול מפגינים חרדים חסמו כבישים במרכז הארץ במחאה נגד כליאה של לומדי תורה המסרבים להתגייס לצה"ל. המפגינים חסמו את כביש 2, כביש 4, ואת כביש 6 במקטעים שונים. לאחר מכן נפתחו החסימות והתנועה שבה לסדרה.